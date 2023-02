Realizado encuentro de Futsal en Las Mercedes La Victoria

Este martes 21de Febrero del 2023, con motivo de las celebraciones del carnaval ,de la Reina del Carnaval Sector 4 de Las Mercedes y gracias al apoyo de la Fundación Madera 15,

Donde se realizaron varios encuentro amistosos entre los equipos Atlético Victoria Futsal de las Mercedes, Avivamiento Futsal de la Parroquia Las Guacamayas y Sucre Futsal, del Barrio Sucre Parroquia Juan Vicente Bolivar Sur, durante toda la jornada los jugadores, mostraron sus destrezas físicas y condiciones aprendidas de sus entrenadores y directores técnicos, antes los vecinos asistentes.

Resultados:

Atlético Victoria A vs Atlético B categoría Sub 10 ,gana A , 5 a 3

Atlético Victoria Futsal vs Jaziel Sub 14, Gana Atlético 9 a 2

Atlético Victoria Futsal vs Sucre, categoría Sub 16,gana Atlético 7 a 3

Atlético Victoria vs Sucre categoría libre, gana Sucre 4 a 3

Categoría libre Sucre vs Avivamiento futsal gana, Avivamiento 5 a 4

Avivamiento vs Atlético Victoria Femenino, gana Avivamiento 7 a 0 .

El representante del equipo Avivamiento Futsal, Sr Edward Yufred Gómez, nos informa : «Nuestro equipo reúne actualmente 35 jugadores de diferentes edades , que practican los dias jueves, viernes y domingo en la cancha ,»Elias Serrano «en Guacamaya, contando con la asistencia técnica del joven , Franyer Torres , Ramón Sosa, entrenador y un grupo de jóvenes cristianos , invitando a los representantes que deseen inscribir a sus niños que lo contenten por su # telf. 0412-4771416 o @avivamientofutsal.»

También el D.T de Sucre Futsal, Profesor Luis Toledo , felicita a sus jugadores que hoy debutaron en este encuentro a la ves que los invita a continuar entrenando y formándose en este deporte ,que con disciplina y constancia se alcanzan las victorias.

Desde @lavictoriaaldia, felicitamos a los organizadores de estos encuentros deportivos, Prof. Carolina Barrios, Fundación Madera 15, que contribuyen a el desarrollo cultural y deportivo de nuestros niños, jóvenes de nuestra ciudad juvenil de Venezuela.

Con información de La Victoria Aldia