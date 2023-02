▷ Maduro no está preparado para perder el poder, según Luis Vicente León #23Feb

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, opina que no hay un candidato en la actualidad con la posibilidad de presentarse a una elección y ganar el proceso, debido a la desconexión que tienen los ciudadanos en relación a los temas políticos y a los líderes, por lo que su tamaño en términos estadísticos es pequeño y se complica el apoyo.

Para entrevista al Circuito Éxitos, León detalló que de acuerdo con mediciones recientes el líder que más tiene apoyo no pasa del 13% pero considera que a medida que se vaya acercando la fecha de primarias esos números pueden cambiar.

Apuntó que la administración de Nicolás Maduro buscará hacer todo lo que está a su alcance para evitar perder el poder, ya que no está preparado para hacerlo y que tiene unos “costos gigantes de salida”, que deben decidirse en una mesa de negociación que evite, por ejemplo, el arresto de muchos como lo han dicho algunos opositores.

“Maduro no está preparado para perder el poder. No te va a entregar el poder para que tú me destruyas”, sentenció León, mientras continuó diciendo que Maduro tiene varias cosas en contra como una dudosa imagen y conexiones internacionales.

A su vez, dijo que se busca fragmentar aún más la oposición, la cual debe trabajar en la cohesión de las fuerzas que adversan al régimen para superar las dificultades.