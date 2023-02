Ben Affleck abandona a Jennifer Lopez y se reencuentra con su exesposa

Se rumora de una mala relación entre Jennifer López y su esposo Ben Affleck, luego de que es último fuera visto saliendo con su exesposa e hijos.

Fanáticos de la Diva del Bronx y el recordado actor de Batman, se encuentran preocupados por la relación de la pareja luego de que fueran vistos hablando a regañadientes en la ceremonia de los Premios Grammy, donde Jlo parecía estar regañando a su pareja. Por si fuera poco, recientemente ha causado revuelo un par de imágenes donde se ve a Ben Affleck, teniendo una reunión familiar con su ex esposa la actriz Jennifer Garner y sus hijos, sin la presencia de su actual pareja Jennifer López, lo cual ha causado mucha intriga.

Ahora bien, usuarios se han preguntado si el matrimonio está atravesando un mal momento de pareja. Sin embargo, no parece ser el caso ya que el actor y la cantante se dejaron ver el pasado martes 14 de febrero muy enamorados en el día de San Valentín, sellando su amor con un tatuaje con las iniciales de ambos, J y B.

Cabe destacar que, el ex matrimonio fue captado por algunos paparazzis, Affleck caminaba en compañía de su ex, y sus hijos Samuel y Violet. Ahora bien, es importante recordar que Jennifer Garner y Ben Affleck se divorciaron en el 2018, luego de que la actriz tuviera que lidiar con los problemas de alcoholismo de Ben, lo cual los llevó a separarse luego de ser fotografiados en numerosas ocasiones discutiendo a las afueras de su casa.

A pesar de eso, la expareja de actores se han mostrado muy amistosos por el bien de sus hijos, y esto lo han hecho ver en su así reciente reunión familiar que tuvieron el pasado martes en Los Ángeles cuando Garner y Affleck fueron vistos asistiendo al juego de baloncesto de su hijo menor, Samuel.

Por último, aunque el actor se separó un momento de Jennifer Lopez para tener esta reunión familiar con Jennifer Garner y sus hijos, no hay ningún problema entre el matrimonio, ya que es no es la primera vez que López permite que el actor se reúna con su ex, pues conoce que su pareja debe cumplir con sus obligaciones de padre y eso significa convivir una relación coparental por el bien de los niños.