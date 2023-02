España | El Barón, cada vez más cerca de Teresa

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 37 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Pía ha tenido un peligrosísimo enfrentamiento con el Barón.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 38 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Mauro no ha dudado un solo segundo en enseñar a Leonor la verdad sobre cómo sería una relación junto a él. Entre otras cuestiones, tendría que olvidarse de todos los lujos.

Catalina debe lograr que Petra no hable con la Marquesa para hacerle saber que hay un hombre trabajando en la cocina. Para conseguirlo tiene que amenazar a la doncella. Jimena toma la firme decisión de dar un paso más allá para conseguir acercarse a Manuel. De esta manera, le pide que la deje ayudarle en algo tan concreto como es el mantenimiento del aeroplano.

María Fernández, te digo lo mismo que le digo a Jimena. ⛏️🥄⛏️🥄, con el añadido de «Agua que no has deber, no mueve molido.» #LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/BkjQPPJh5L — La 1 (@La1_tve) February 22, 2023

Salvador, por su parte, ha rescatado a María Fernández de quedar completamente sepultada bajo un cargamento de cortinas. Ese es el punto de partida para una preciosa amistad. El padre Camilo ha logrado importunar a Pía con todas y cada una de sus suposiciones respecto a que es una “mujer pecadora”.

Todo ello mientras el Barón es protagonista de un peligrosísimo acercamiento hacia Teresa. Y todo porque decide regalarle un perfume que la joven no duda en aceptar. Manuel, por su parte, siente mucha presión de sus padres, ya que no paran de insistirle en que pida la mano a Jimena. Es entonces cuando intenta acercarse a Jana por última vez. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.