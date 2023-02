Integrantes del Tren de Aragua pretenden tomarse un conjunto residencial en Bogotá: Amenzaron con envenenar el agua y hacer explotar los carros

Atemorizados están los habitantes de los conjuntos residenciales Parque Residencial Tintal, en las etapas 1 y 2, y es que a las personas que habitan en los apartamentos de estos complejos residenciales les han llegado panfletos de presuntos integrantes de la banda delincuencial trasnacional del Tren de Aragua.

Los habitantes de estos conjuntos en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, señalan que los han llegado amenazar con envenenar los tanques de agua, dañar los elevadores y hacer explotar los vehículos de los residentes si son denunciando ante la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG).

“Ya dos panfletos donde amenazan con contaminar el agua, afectar la maquinaria de los ascensores, es algo muy delicado”, dijo uno de los residentes al Caracol Televisión.

En diálogo con Noticias Caracol, Edwin Zartos, administrador de uno de los conjuntos residenciales dicen que los administrativos de los complejos residenciales se encuentran amenazados directamente por estos hombres que dicen ser del Tren de Aragua.

“Se encuentra amenazado por el Tren de Aragua el consejo de administración, la administración y tenemos las amenazas con el tema de consumo de agua y demás que viene sucediendo en este conjunto”, señaló Zarcos en ese medio de comunicación.

Los residentes señalan que tienen atemorizados a los vigilantes y en general a los habitantes de los aparamentos que los presuntos miembros del Tren de Aragua utilizan las zonas comunes para vender drogas, e incluso consumirlas ante la mirada impotente de todos.

“Es una problemática que se tiene, son muy descarados porque prácticamente salen del apartamento y tienen el expendio y al aire libre comercializan sus drogas ya en los apartamentos y, desafortunadamente, rompen las puertas de las terrazas para subir con sus clientes y ellos mismos a consumir alucinógenos”, dijo un residente a Noticias Caracol.

Los habitantes de los apartamentos incluso ya saben los alías y la ubicación de los apartamentos donde viven los sujetos que dicen ser integrantes del Tren de Aragua.

“Hay un frente que está aquí en este conjunto, está alias El Guajiro que está viviendo en ese conjunto, la banda organizada de ellos se diseminaron en diferentes apartamentos”, señaló otro residente a ese mismo medio de comunicación.

Además, varios residentes han señalado que ya han llamado a la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG)para que tome cartas en el asunto, pero han hecho presencia en los conjuntos residenciales.

“No me siento segura, uno llama a la Policía cuando hay exceso de ruido o personas que le han pegado a los vigilantes y la Policía no viene… no hacen nada”, aseguró una ciudadana a Noticias Caracol.

Muchos señalan que la problemática ha hecho que exista desde mitad de 2022 a la fecha más de 3.000 trasteos de quienes no se aguantan la situación de inseguridad; incluso, los dueños buscan vender sus apartamentos como salida a esta situación.

Noticias Caracol señala que el conjunto residencial fue diseñado para seis mil personas, pero hoy son más de 13 mil y el 70 por ciento son extranjeros (venezolanos), algunos sin tapujos señalan que trabajan para el Tren de Aragua.

Cabe señalar que el Tren de Aragua y Los Maracuchos, otra banda liderada por venezolanos en Bogotá, entraron en disputa por el control territorial del cordón sur de Bogotá con el fin de tener el comercio de estupefacientes que antes era de la banda Los Camilos, que de este último, –poco a poco– se ha diezmado su influencia en la ciudad por cuenta de un importante número de operativos de la Fuerza Pública.

