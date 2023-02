Julio Urías abrirá por México en el primer juego del Clásico Mundial

El zurdo Julio Urías se montará en la lomita por México en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Como era de esperarse, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías será el abridor de la Selección de México en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol 2023, mismo que será ante Colombia el próximo mes de marzo.

Urías afronta esta participación en el evento mundialista como capitán y as de la rotación del equipo mexicano, que buscará tener una participación positivo tomando en cuenta que llevan un roster sumamente competitivo y con figuras del béisbol de Grandes Ligas.

Julio Urías will pitch Game 1 for México vs Colombia, as we discussed today on @MLBNetwork. @MLB_Mexico

