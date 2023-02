Los iPhone 15 Pro superarán los 6 gigabytes de RAM

Cada vez parece más claro que Apple va a por todas en lo referido a diferenciar claramente los iPhone 15 Pro de los modelos base de la misma generación. Siempre ha habido diferencias entre ambas gamas, claro, pero hemos visto claramente cómo éstas se han ido intensificando en la generación anterior y en la actual, y según las múltiples filtraciones que ya se han producido, podemos ver como esta diferenciación cualitativa crece de manera exponencial con la revisión de este año del smartphone de los de Cupertino.

La principal diferencia, en el apartado de especificaciones técnicas, entre los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max con respecto a los iPhone 15 y iPhone 15 Plus vendrá marcada por su SoC, que en el caso de los dos modelos tope de gama será el prometedor Apple A17 Bionic, un chip producido por TSMC en su nodo de tres nanómetros y que apunta a un isalto en el rendimiento, pero que brillará especialmente en lo referido a la eficiencia.

También esperamos otro cambio, uno que estéticamente marcará una gran diferencia, con el salto de Apple a las pantallas OLED curvadas en los laterales, una tecnología que no es nueva en absoluto, pero a la que los de Cupertino se han resistido hasta el momento. Recordemos que los móviles con este tipo de pantallas han recibido una acogida desigual, con algunos modelos valorados muy positivamente por sus usuarios y otros que renegaban de las mismas por los problemas que se habrían dado con su uso.

Ahora nos encontramos con un nuevo rumor al respecto, uno especialmente interesante, que apunta a que los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Maxsuperarán los seis gigabytes de memoria RAM, el máximo que ha equipado Apple hasta en sus smartphones hasta el momento, y el rumor parece fiable dado su origen, un informe firmado por la consultora TrendForce en el que analiza la situación general del mercado de la memoria RAM, y en el que encontramos solo una frase al respecto, pero que no deja demasiadas dudas:

«Apple will bump up the capacity and specifications of the DRAM solutions featured in the next generation of the iPhone that is scheduled for release this year.»

En base a informaciones anteriores, estaríamos hablando de un salto hasta los ocho gigabytes, es decir, dos por encima de la mayor cantidad de RAM montada en un iPhone hasta el momento. Algo que, en combinación con lo que esperamos del A17, puede marcar una gran diferencia de rendimiento tanto con las generaciones predecesoras como con sus «hermanos pequeños» de la misma generación.

No obstante, parece que también hay buenas noticias para estos últimos ya que si iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max equiparán más memoria, en los iPhone 15 y iPhone 15 Plus lo que encontraremos es el salto a LPDDR5, lo que supondría también una mejora en lo referido al rendimiento con respecto a sus modelos predecesores.