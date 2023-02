Actriz Ariadna González: “Las plataformas de streaming están mostrando al mundo el talento hispano”

La actriz venezolana Ariadna González elogió en Miami el trabajo de las plataformas de streaming por el acercamiento de los artistas hispanos a las comunidades de América y del mundo.



“Es lo que sucede con las novelas, que ya no solo se quedan en la televisión, sino que migran a Netflix o a otras plataformas. Otro ejemplo destacado es ‘Encanto’, la película de Disney, que representa a la comunidad colombiana. Así mostramos al mundo lo bonito de nuestros países”, explicó la actriz, que actualmente comparte escenarios con iconos latinos como Lupita Ferrer, Zully Montero, Eduardo Pardo, Lili Rentería o Francisco Porras.



Ariadna González considera que el trabajo de los artistas hispanos “no puede ser visto peyorativamente, al contrario, debe ser escuchado y tomado cada vez más en cuenta”.



“Todo se trata de adaptabilidad, y de crear nuevas y más oportunidades. La generación relevo me parece que posee un entendimiento global del mundo, lleno de aceptación e interés por lo distinto.



Por eso, tengo fe en que cada vez más veremos un mundo artístico mucho más mixto y real”, aseguró.

Ariadna llegó sola a Estados Unidos para cumplir sus sueños como actriz. en Ha actuado en Miami en la segunda temporada de “Casa de Muñecas 2, El Regreso de Nora” (nominada a ocho Tony Awards con el elenco inicial) y próximamente estrenará “El Puente” (acompañada por Lina Echeverry).



“Lo primero que me gustó más de Miami fue la cantidad de diversidad que podías conseguir en una sola calle. Te puedes topar con alguien de Colombia, México, Perú, Venezuela, así como de Ucrania, Asia o África. Me sorprendió que todos podíamos convivir en un mismo lugar y que cada uno se interesaba por aprender y entender las culturas como una sola”, apreció.



Ariadna recuerda que, por muchos años, los latinos han sido presentados “erróneamente solo con papeles que no nos definen”.



“Es más común que los medios muestren a los latinos como hombres pobres o narcos, y a mujeres hipersexualizadas con bajo conocimiento, que nos muestren como empresarios, médicos, o gente de clase alta. La apertura de distintas plataformas debe favorecer que, en algún momento, no haya distinción alguna de raza al momento de hacer los casting. Solo así se abrirán muchas más oportunidades para todos en esta industria tan competitiva”, dijo la actriz.



Puso el ejemplo reciente de Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe, “una cubana super talentosa que llego a Hollywood y logró catapultarse con su trabajo básicamente por su esencia más no por su procedencia”. O el de Jenna Ortega, de decendencia latina, en el papel de Wednesday en Netflix, o Edgar Ramírez, que interpreta papeles de todo tipo.



“El cine, el teatro y la televisión son producto de nuestras realidades, y la realidad estadounidense, según el censo de 2021, es que somos 62,1 millones de origen hispano. Por tanto, pienso nos debemos una mayor representación”, afirmó.



Matriculada actualmente en Drama, en el Miami Dade College, Ariadna González ha recibido el premio al Mejor Monólogo, de la Sociedad Actoral Hispanoamericana (2019) y otros dos por la obra “La Elegida” en 2018.