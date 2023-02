¿Cuándo y dónde se jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2023? Aquí el calendario completo

Después de 6 años de espera, el Clásico Mundial de Béisbol está de vuelta y por primera vez 20 países serán parte del torneo.

El evento, organizado por las Grandes Ligas (MLB) y la Federación Internacional de Béisbol y Sóftbol (WBSC), se llevará a cabo en marzo de 2023 en tres países: Japón, China Taiwán y Estados Unidos. El primer juego de grupos se jugará el 8 de marzo y la gran final será el 21 de marzo en Miami, Florida.

Aquí te dejamos el calendario completo del torneo:

Calendario de juegos previos

Previo al torneo, los 10 equipos que disputen la fase regular en Estados Unidos se enfrentarán contra equipos de MLB en dos juegos; los otros 10 equipos que jueguen en Asia (Japón y Taiwán) jugarán contra equipos locales.

Taichung, Taiwán

Domingo, 5 de marzo

Panamá vs. equipo local 14:00, hora local

Italia vs. equipo local 14:00, hora local

Cuba vs. equipo local 14:00, hora local

Chinese Taipei vs. equipo local 19:00, hora local

Países Bajos vs. equipo local 19:00, hora local

Lunes, 6 de marzo

Panamá vs. equipo local 14:00, hora local

Italia vs. equipo local 4:00, hora local

Cuba vs. equipo local 19:00, hora local

Chinese Taipei vs. equipo local 19:00, hora local

Países Bajos vs. equipo local 9:00, hora local

Miyazaki y Osaka, Japón

Lunes, 6 de marzo

República Popular China vs. equipo local, Miyazaki 12:00, hora local

República de Corea vs. Orix Buffaloes, Osaka 12:00, hora local

Australia vs. equipo local, Miyazaki 12:00, hora local

Japón vs. Hanshin Tigers, Osaka 18:00, hora local

República Checa vs. equipo local, Miyazaki 19:00, hora local

Martes, 7 de marzo

República Popular China vs. equipo local, Miyazaki (12:00, hora local)

República de Corea vs. Hanshin Tigers, Osaka (12:00, hora local)

Australia vs. equipo local, Miyazaki (12:00, hora local)

República Checa vs. equipo local, Miyazaki (19:00, hora local)

Japón vs. Orix Buffaloes, Osaka (19:00, hora local)

Arizona y Florida, Estados Unidos

Miércoles, 8 de marzo

Canadá vs. Chicago Cubs, Arizona 13:05, hora local

Colombia vs. Oakland Athletics, Arizona 13:05, hora local

México vs. Cleveland Guardians, Arizona 13:05, hora local

Gran Bretaña vs. Milwaukee Brewers, Arizona 13:10, hora local

Estados Unidos vs. San Francisco Giants, Arizona 19:05, hora local

Puerto Rico vs. Boston Red Sox Florida 13:05, hora local

República Dominicana vs. Atlanta Braves Florida 13:05, hora local

Venezuela vs. Houston Astros Florida 18:05, hora local

Nicaragua vs. New York Mets, Florida 18:10, hora local

Israel vs. Miami Marlins, Florida 18:40, hora local

Jueves, 9 de marzo

Colombia vs. Chicago White Sox, Arizona 13:05, hora local

Gran Bretaña vs. Kansas City Royals, Arizona 13:05, hora local

México vs. Colorado Rockies, Arizona 13:10, hora local

Estados Unidos vs. Los Angeles Angels, Arizona 13:10, hora local

Canadá vs. Seattle Mariners, Arizona 13:10, hora local

Puerto Rico vs. Tampa Bay Rays, Florida 13:05, hora local

República Dominicana vs. Minnesota Twins, Florida 13:05, hora local

Nicaragua vs. St. Louis Cardinals, Florida 13:05, hora local

Venezuela vs. New York Mets, Florida 13:10, hora local

Israel vs. Washington Nationals, Florida 18:05, hora local

Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | Fase de grupos

Juegos del Grupo A | Del 8 al 12 de marzo

Sede: Estadio Internacional de Béisbol de Taichung

Federación anfitriona: Chinese Taipei

Los horarios se muestran en la hora local de Taichung, Taiwán

Miércoles 8 de marzo

Cuba vs. Países Bajos 12:00 hora local

Panamá vs. China Taipei 19:00 hora local

Jueves 9 de marzo

Panamá vs. Países Bajos 12:00 hora local

Italia vs. Cuba 19:00 hora local

Viernes 10 de marzo

Cuba vs. Panamá 12:30

Italia vs. Chinese Taipei 19:00

Sábado 11 de marzo

Panamá vs. Italia 12:00

Países Bajos vs. Chinese Taipei 19:00

Domingo 12 de marzo

Chinese Taipei vs. Cuba 12:00

Países Bajos vs. Italia 19:00

Juegos del Grupo B | Del 9 al 13 de marzo

Sede: Tokyo Dome, Tokio

Federación anfitriona: Japón

Los horarios se muestran en la hora local de Tokio, Japón

Jueves 9 de marzo

Australia vs. República de Corea 12:00 hora local

República Popular China vs. Japón 19:00 hora local

Viernes 10 de marzo

República Checa vs. República Popular China 12:00 hora local

República de Corea vs. Japón 19:00 hora local

Sábado 11 de marzo

República Popular China vs. Australia 12:00 hora local

República Checa vs. Japón 19:00 hora local

Domingo 12 de marzo

República Checa vs. República de Corea 12:00 hora local

Japón vs. Australia 19:00 hora local

Lunes 13 de marzo

Australia vs. República Checa 12:00 hora local

República de Corea vs. República Popular China 19:00 hora local

Juegos del Grupo C | Del 11 al 15 de marzo

Sede: Chase Field, Phoenix, Arizona

Federación anfitriona: Estados Unidos

Los horarios se muestran en la hora local de Estados Unidos

Sábado 11 de marzo

Colombia vs. México 12:30 hora local

Gran Bretaña vs. Estados Unidos 19:00 hora local

Domingo 12 de marzo

Gran Bretaña vs. Canadá 12:00 hora local

México vs. Estados Unidos 19:00 hora local

Lunes 13 de marzo

Colombia vs. Gran Bretaña 12:00 hora local

Canadá vs. Estados Unidos 19:00 hora local

Martes 14 de marzo

Canadá vs. Colombia 12:00 hora local

Gran Bretaña vs. México 19:00 hora local

Miércoles 15 de marzo

México vs. Canadá, 12:00 hora local

Estados Unidos vs. Colombia, 19:00 hora local

Juegos del Grupo D | Del 11 al 15 de marzo

Sede: LoanDepot Park, Miami, Florida

Federación anfitriona: Estados Unidos

Los horarios se muestran en la hora local de Estados Unidos

Sábado 11 de marzo

Nicaragua vs. Puerto Rico 12:00 hora local

República Dominicana vs. Venezuela 19:00 hora local

Domingo 12 de marzo

Nicaragua vs. Israel 12:00 hora local

Venezuela vs. Puerto Rico 19:00 hora local

Lunes 13 de marzo

República Dominicana vs. Nicaragua 12:00 hora local

Israel vs. Puerto Rico 19:00 hora local

Martes 14 de marzo

Nicaragua vs. Venezuela 12:00 hora local

Israel vs. República Dominicana 19:00 hora local

Miércoles 15 de marzo

Venezuela vs. Israel 12:00 hora local

Puerto Rico vs. República Dominicana 19:00 hora local

Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | Cuartos de Final

Cuarto de final 1: 2º clasificado del Grupo B vs. 1º clasificado del Grupo A – Tokyo Dome, 15 de marzo, 19:00

Cuarto de final 2: 2º clasificado del Grupo A vs. 1º clasificado del Grupo B – Tokyo Dome, 16 de marzo, 19:00

Cuarto de final 3: 2º clasificado del Grupo C vs. 1º clasificado del Grupo D – LoanDepot Park, 17 de marzo, 19:00

Cuarto de final 4: 2º clasificado del Grupo D vs. 1º clasificado del Grupo C – LoanDepot Park, 18 de marzo, 19:00

Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | Fase Final

Semifinal 1: Ganador del cuarto de final 1 vs. Ganador del cuarto de final 3 | 19 de marzo, 19:00

Semifinal 2: Ganador del cuarto de final 2 vs. Ganador del cuarto de final 4 | 20 de marzo, 19:00

Final: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2 | 21 de marzo 19:00