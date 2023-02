España | Alcaraz tumba a Lajovic y entra en semifinales de Río

Carlos Alcaraz continua sufriendo y ganando en su aventura en Río de Janeiro. El tenista español superó un nuevo escollo en el camino tras su victoria ante Dusan Lajovic, al que ya había derrotado en Buenos Aires y con el que tuvo que ponerse el mono de trabajo para firmar su pase a semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, con un partido muy igualado y decidido por detalles en los que Alcaraz mostró su talento diferencial. El resultado final, de 6-4, 7-6 en casi dos horas de partido, permite al jugador nacido en El Palmar abrirse paso a la penúltima ronda, donde se medirá al vencedor del duelo entre Jarry y Báez.

Seis días después de haberse enfrentado, Alcaraz y Lajovic volvían a verse las caras en un escenario similar como el de Río de Janeiro, pero también con diferencias a tener en cuenta. En primer lugar, el serbio, veterano curtido en mil batallas, contaba con la experiencia de lo sucedido una semana atrás, mientras que Carlos no contó con la brillantez que le había acompañado en Buenos Aires y que ya ante Mateus Alves y Fabio Fognini había brillado por su ausencia en muchos momentos sobre la pista.

Así las cosas, el choque fue un dolor de muelas para el número dos del mundo, quien no sólo no pudo despegarse si no que tuvo que remontar ambos sets, que comenzaron con un break cercano al ecuador favorable a Lajovic, siempre pendiente y capacitado para decantar la balanza. Alcaraz necesitó reaccionar y lo hizo, de forma más inmediata en el primer set, como un resorte con dos roturas consecutivas que le daban el parcial por 6-4, y más pausado en el segundo, llevándose el set y el partido por 7-6.

El tie-break del segundo set dio buena muestra de lo igualado de un partido que se vivió con emoción desde la pista. Lajovic se había adelantado –por segunda vez– en el luminoso hasta que Alcaraz igualara hasta en dos ocasiones para llevar el choque a la muerte súbita, punto de set inclusive levantado por el jugador nacido en El Palmar. Una vez en el momento decisivo, Carlos no dio opción y con su mejor juego del partido le endosó un rosco en el tie-break a su rival, dejando resuelto un partido que le lanza a semifinales de Río de Janeiro y a la posibilidad de quedarse a dos partidos de revalidar el título conquistado en 2022.