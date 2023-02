Destituyeron a la jueza María Lourdes Afiuni sin permitirle defenderse tras un proceso lleno de irregularidades, según las denuncias que han circulado.

Hace 15 años, Afiuni, quien se desempeñaba como Juzgado 31° del Control de Caracas, fue arrestada, encarcelada, maltratada y sometida en un proceso plagado de irregularidades.

Además, hay que señalar que esto sucedió después de que la jueza cumpliera con la instrucción del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y dejar en libertad al exbanquero, Eligio Cedeño.

“Después de 13 años y un mes suspendida, me estoy enterando de que me destituyeron como juez titular, en un procedimiento que nunca me notificaron y con un abogado defensor que no conozco”. Así lo denunció la penalista el pasado 25 de enero a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la ONG Acceso a la justicia, señaló a través de su portal que la decisión la adoptó el Tribunal Disciplinario Judicial el 26 de septiembre de 2019. Sin embargo, este 2023 es que transcendió el resultado.

¿Cómo se realizó el proceso donde la justicia venezolana destituyó a la jueza María Lourdes Afiuni?

En un documento, de cuatro páginas de extensión, la instancia encargada de sancionar las faltas cometidas por los jueces venezolanos la inhabilitó por 15 años. Durante este tiempo no podría ejercer cualquier otro puesto en el Poder Judicial.

Y es así como la justicia venezolana destituyó a la jueza María Lourdes Afiuni, sin permitirle defenderse. Cabe destacar que dicha medida es la pena máxima que prevé el numeral 3 del artículo 25 del código de Ética del Juez y la Jueza.

“El tribunal encabezado por el magistrado Hernán Pacheco Álvarez tomó en consideración el tiempo que la exfuncionaria ha pasado suspendida (más de 13 años), por orden de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia”, reseñó El Carabobeño.

Por lo tanto, faltarían dos años para que terminara el lapso de su inhabilitación. Con esto tendría las puertas abiertas para regresar a los tribunales, al menos teóricamente, a partir de diciembre de 2024.

La destitución de Afiuni la acordaron luego de que el juzgado disciplinario no solo declarara que incurrió en una falta grave al excarcelar a Cedeño. También la señalaron por incurrir en otras cuatro conductas impropias:

Incumplir el horario de trabajo

Modificar el libro diario de su tribunal

Incurrir en un descuido injustificado a la hora de tramitar una apelación

Exigir a unos procesados que acudieran en persona a su despacho para fijarles una audiencia