Kodai Senga, de los Mets y su arma secreta para la MLB 2023: El «tenedor fantasma»

El lanzador Japonés Kodai Senga hará su esperado debut en las Grandes Ligas esta temporada 2023 de MLB. Después de más de una década de jugar con los Fukuoka SoftBank Hawks y ganar 5 títulos de la Nippon Professional Baseball en Japón, Senga está listo para ganar por un anillo de Serie Mundial con los Mets de Nueva York, con quienes firmó un contrato de 5 años y $75 millones de dólares.

Y tiene un arma secreta para lograrlo: su “Ghost forkball“.

¿De dónde viene el nombre de su pitcheo? Del desconcertante efecto que logra: parece desaparecer cuando llega al plato. Lo ves y luego no lo ves.

1 minute 31 Seconds of Kodai Senga embarrassing hitters with his Ghost Fork pic.twitter.com/nWgzsy5UHX

“Tiene un apodo realmente genial por una buena razón. Hace que muchos muchachos se balanceen y fallen”, dijo el primera base de los Mets Pete Alonso, luego de enfrentarse a Senga en una práctica de bateo en vivo durante el Spring Training del equipo y poncharse en dos ocasiones con el mortal tenedor fantasma del japonés.

Aunque el pitcheo se popularizó con el nombre de “Forkball (tenedor)” en realidad, explicó Senga – quien no se atreve a llamar así a su lanzamiento – es técnicamente más similar a un splitter. Aunque es posible que se trate de una combinación de ambos pitcheos.

El agarre que emplea el nipón con su enigmático lanzamiento no es tan profundo como el de el forkball convencional, principalmente por los riesgos de lesión y la presión que ejerce en su antebrazo un grip de dedos completamente abiertos.

Splitter, tenedor fantasma, recta de dedos abiertos… pueden llamarle como quieran, va a ser un lanzamiento incómodo para los bateadores en esta temporada de MLB 2023.

En cuanto a velocidad, el pitcheo de Senga alcanzó las 98mph durante las prácticas de bateo en las que se ha enfrentado a jugadores como Jeff McNeil y Francisco Lindor.

📸 More Kodai Senga shots from his bullpen session this morning, including a look at Senga’s «ghost fork» grip. pic.twitter.com/SOCOZqTDI6

— Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) February 16, 2023