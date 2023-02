Los que están detrás de la masacre de El Morro en Carúpano

«La información que se maneja entre quienes vivimos aquí es que fueron sicarios a los que les ordenaron matar a algunos de los que estaban celebrando en ese centro hípico. Sabían bien por quién iban. Pero también, murió una juez de La Guaira que es madre de un efectivo policial del estado Anzoátegui. Estaban todos en esa fiesta, pero la muerte de la jueza la están tapando para que no salga a la luz pública», asegura una fuente

por El Cooperante

La madrugada de este martes de Carnaval, la población de El Morro, municipio Arismendi en el estado Sucre, se tiñó de sangre, cuando un grupo de hombres encapuchados, vestidos de negro y fuertemente armados, llegaron para sembrar el terror en un centro hípico de la zona y a punta de balazos, acabaron con la vida de al menos 5 personas. Fuentes locales revelaron a esta redacción que el móvil tiene que ver con el control del narcotráfico y precisaron que el narcotraficante Vicmar Marín habría ordenado el ataque armado desde la cárcel. Fue detenido hace un mes.

En medio de la desesperación, los habitantes pedían auxilio en una zona donde no hay patrullas policiales ni unidades de ambulancia. En el sitio, quedaron los cuerpos de al menos cuatro personas y tres heridos que fueron llevados a centros de salud cercanos. Se desconoce su estado de salud, hasta el momento, detalló El Tiempo, medio digital del oriente del país.

Horas después, la Alcaldía del municipio Arismendi -oficialista- emitió un comunicado para lamentar el suceso.

«La Alcaldía Bolivariana del municipio Arismendi, se une al duelo que embarga a familiares, amigos y colectividad de la parroquia El Morro por los lamentables hechos acaecidos la madrugada de hoy martes 21 de febrero», suscribe el texto.

Fueron suspendidas las actividades Carnestolendas en la parroquia Río Caribe y El Morro. «Nos solidarizamos con las instituciones, hacedores de fantasías y comunidad organizada por todo el esfuerzo que realizaron».

El alcalde José Guerra, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, no ofreció detalle alguno sobre la investigación o las víctimas.

Vicmar Marín y el control por el narcotráfico

El Cooperante contactó este miércoles a habitantes de la comunidad, quienes detallaron, bajo condición de anonimato, que todo se trató de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. Y su principal responsable sería «la gente de Vicmar Marín».

«En la madruga del martes en un establecimiento de fiesta en El Morro ingresaron hombres fuertemente armados. Primero, dispararon a un transformador dejando sin luz a la comunidad e ingresaron al centro hípico, disparando contra las personas que se encontraban festejando en el lugar. Se habla de cinco personas muertas y varios heridos», expresó la fuente vía telefónica. «Hasta el momento se sabe que unos entraron por mar en bote y otros por tierra en un carro. Pero nadie sabe la marca o el color».

«La información que se maneja entre quienes vivimos aquí es que fueron sicarios a los que les ordenaron matar a algunos de los que estaban celebrando en ese centro hípico. Sabían bien por quién iban. Pero también, murió una juez de La Guaira que es madre de un efectivo policial del estado Anzoátegui. Estaban todos en esa fiesta, pero la muerte de la jueza la están tapando para que no salga a la luz pública», aseguró.

La fuente destacó que alias «Gabo» sería el hombre al que estaban buscando los sicarios.

«Vicmar Marín está detrás de esto. Los asesinos iban por el Gabo y la juez. En los medios de comunicación está circulando la foto de una muchacha que tiene cabello color amarillo, pero ella no estaba en la tasca. Murió esa misma noche pero de cáncer. Todo lo hacen para tapar la verdad de lo que pasó».

Vicmar Marín fue detenido por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, el mes pasado. Se encontraba junto al inspector jefe del Cicpc, José Mujica. Marín estaba solicitado por el tribunal 21 de control de Caracas.

«A Vicmar lo agarraron preso hace unas semanas, es conocido por ser el jefe máximo de la mafia en El Morro. Gabo ocupó su lugar y por eso, lo mandaron a matar. Hubo tantos muertos porque la gente del Gabo respondió al ataque, pero él no está muerto, logró escapar y resguardarse».

A su juicio, la culpa la tiene la Alcaldía, ya que otorgó permiso para que se hicieran fiestas cuando en El Morro no hay patrullas policiales, motos ni ambulancias.

«El alcalde es quien sale peor parado porque pagó unas carnavales sin pedir seguridad, es un grave error».

Sucre: tierra del narcotráfico

Durante años, el estado Sucre ha sido territorio controlado por bandas que se dedican al narcotráfico. Pero también a otras actividades ilícitas como la trata de personas y la migración ilegal.

De acuerdo a cifras de la Superintendencia Nacional Antidrogas, durante 2021 se incautaron en Sucre 49 387, 922 Kg de drogas, en 4 914 procedimientos, una cifra récord de incautación para los últimos 11 años en el territorio nacional, por lo cual la entidad ocupa el tercer lugar en materia de decomisos de este tipo de sustancias.

Según reportes policiales, alias “Malony” fue dado de baja el 8 de noviembre de 202. Gilberto Malony Hernández, era conocido por el remoquete “El Picurito”, en San Juan de Unare y las costas de la Península de Paria, estado Sucre.

Desde septiembre de 2020, Malony controlaba unos 70 hombres, y se hacía de las actividades ilícitas de la zona. Sin embargo, el periodista de sucesos Javier Mayorca aclaró diversas informaciones sobre el operativo donde actuaron 500 efectivos de la GNB, Cicpc y el FAES (Fuerza de Acciones Especiales).

«Malony estaba posicionado en San Juan de las Galdonas, en esa zona operan al menos seis bandas más y Malony no era el más grande de los delincuentes, esto es muy interesante porque hemos analizado que Malony se comió la luz o pisó un cayo que no debía», declaró a la periodista Anaisa Rodríguez en entrevista concedida a este portal. «Por eso le tiraron toda la caballería, pese a que las bandas más grandes están hacia los lados de Guiria y no en San Juan de las Galdonas donde hay una playa muy hermosa, pero es una población abandonada de todo, no tiene servicios públicos, es un pueblo muy pequeño donde lo que hay es un párroco y algunos consejos comunales, ni siquiera hay policía».

En palabras de Mayorca, Malony estaba asolando esa zona, pero todo el estado Sucre está igual debido al control que ejercen las diferentes bandas sobre la población.

«Malony se metió contra un interés más poderoso y por eso le enviaron 500 hombres del FAES, Cicpc y GNB. Este tipo de operación es muy rara en el estado Sucre porque las fuerzas de seguridad del gobierno nunca habían desarrollado una operación de tal magnitud», recalcó.

El 20 de julio de 2014, el alcalde opositor del municipio Arismendi, Enrique Franceschi, fue encontrado muerto en su casa.

“De acuerdo con información preliminar, el cuerpo sin vida de Franceschi fue hallado en horas de la mañana de este domingo 20 de julio con múltiples heridas causadas con arma blanca, dentro de su vivienda ubicada en Río Caribe”, detalló un comunicado del Ministerio Público, que informó que dos fiscales investigarán el hecho con ayuda de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Según el diario El Nacional, un grupo de sujetos ingresó a la residencia del alcalde –quien militaba en el partido Acción Democrática y era abogado– y lo apuñalaron. Si bien no existe un móvil claro para la policía, aparentemente los hombres ingresaron al lugar con el objetivo de llevarse objetos de valor. Sin embargo, estas presunciones no fueron confirmadas por los agentes que se encontraban investigando en la casa del político.

Sígue a Noticias al día y a la hora en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos.