México | Morena reta a Lorenzo Córdova debatir sobre quién miente en Plan B

El coordinador de la bancada de Morena en el recinto legislativo de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, retó debatir a Córdova Vianello a que acuda a la Cámara de Diputados y tener un “Quien es quién en las mentiras”.

Luego de que en conferencia de prensa diputados de Morena presentaron el Reporte “Dichos contra hechos del Plan B de la Reforma Electoral”, en los que refutan todos los señalamientos que el aún presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha hecho sobre la reforma del Ejecutivo Federal, Mier afirmó que es falsa la narrativa que se ha construido en torno a ella para justificar la marcha que se realizará el próximo domingo.

“Le voy a pedir a la Junta de Coordinación Política que en el marco de todo esto, que venga Lorenzo Córdova a la Cámara de Diputados, y de paso, si quiere presentar su libro también le ayudamos de cronistas, pero que vengan. Si estamos diciendo una mentira, si es falso lo que se está expresando el día de Hoy, lo invitamos personalmente, para que nosotros lo recibamos y debatamos de cara a los mexicanos, una especie de quién le miente al pueblo de México”, expresó.

Aseguró que en la reforma no hay nada que atente contra la autonomía, la integración, la autonomía de gestión del INE. “Absolutamente, no hay ningún artículo, no puede manifestarse que exista una distorsión en perjuicio del Sistema Electoral Mexicano”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que el encuentro con Lorenzo Córdova podría ocurrir a partir del próximo martes, una vez que se haya realizado la marcha y el respectivo proceso legal a la reforma electoral aprobada, es decir que se haya publicado.

“Debemos de ser consistentes en decir que es injusto que haya funcionarios de primera cuando hay más de 12 millones de trabajadores en condiciones de desventaja”, señaló.

Mier Velazco señaló que en el país hay muchos servidores públicos que, de manera comprometida, le sirven al pueblo, como maestros, enfermeras, policías “y que no ganan 10 mil pesos al mes”, en comparación con lo que gana la burocracia dorada del INE.

PIDE A EU GUARDARSE SUS COMENTARIOS SOBRE PLAN B

Por otro lado, Ignacio Mier pidió a la embajada de Estados Unidos en México respete a la soberanía mexicana y que se guarde sus comentarios en torno a las “amenazas que conlleva el plan B de la Reforma Electoral aprobada por el Congreso de la Unión”.

“Y bueno, hay que ver nada más lo que ha sucedido en sus procesos electorales, donde el candidato que tuvo tres millones de votos más no fue el Presidente de la República, y nosotros respetamos que así esté organizado el proceso electoral en Estados Unidos, entonces les pedimos respetuosamente que se guarden sus comentarios y respeten la soberanía de México, y especialmente, por lo que hace a sus organismos electorales y las leyes que emanan de este poder”, apuntó.

El periódico The New York Times publicó que funcionarios estadounidenses declararon que “la embajada de EU en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país”.

Mier Velazco indicó que en México se respeta el sistema electoral de EU en donde se privilegia a los estados más poderosos económicamente.