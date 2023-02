Shakira y Karol G estrenan el tema “TQG”, su primera colaboración musical 

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G estrenaron este viernes su esperada colaboración musical «TQG (Te quedó grande)», incluida en el cuarto álbum de estudio de la originaria de Medellín.

El tema, que se estrenó en horas de madrugada de este viernes 24 de febrero, es una canción de empoderamiento femenino en la que las intérpretes describen su liberación y crecimiento tras el fin de una relación.

La canción urbana inicia con una Karol G en el techo de una estructura y cae de la misma cuando confronta en la letra a una expareja.

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia / lo que ella no sabe es que tu todavía me estás viendo todas las historias”, canta Karol G.

Por su parte, Shakira inicia en el tema en una escenografía fría, rodeada de témpanos de hielo y usando un vestido azul metálico.

“Verte con otra me dolió pero yo estoy puesta pa’ lo mío / lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”, dice.

Los rumores de la colaboración iniciaron a principios de año, pero la noticia fue confirmada por Karol G esta misma semana en redes sociales.

«TQG» es parte de «Mañana será bonito», el cuarto álbum de la originaria de Medellín.

El disco cuenta con 17 temas, entre los que incluye éxitos como “X si volvemos”, con Romeo Santos, “Provenza” o “Cairo” con su productor, Ovy On The Drums.

