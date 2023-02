Condoleezza Rice cree que Rusia va camino de ser una “gran Corea del Norte”

La ex secretaria de Estado de EE.UU. Condoleezza Rice advirtió este viernes, cuando se cumple un año de la guerra de Ucrania, que si pudiera mandarle un mensaje al presidente ruso, Vladímir Putin, sería el de que si continúa por el mismo camino Rusia acabará convirtiéndose “en una gran Corea del Norte”.“El mensaje que le daría es: esto no va a acabar bien, porque tu país se va a convertir en una gran Corea del Norte, ¿ese es el legado que quieres dejar?”, dijo Rice, que fue secretaria de Estado del Gobierno de George W.Bush entre 2005 y 2009 y su asesora de Seguridad nacional los cuatro años anteriores, en una mesa de debate organizada por el Instituto Brookings en Washington.Dio varios datos sobre el claro declive que vive Rusia desde que decidió invadir Ucrania, empezando por los efectos sobre su economía, que se está convirtiendo en un “erial”, o el hecho de que 800 mil rusos, entre los que se encuentran “los mejores y los más brillantes”, hayan abandonado su país.También consideró que Putin “depende” del grupo de mercenarios Wagner para continuar esta lucha, está poniendo en riesgo toda su capacidad militar y ha conseguido que su “lugar” en la escena internacional sea el de estar “subordinado a China”.Por todo ello consideró que si pudiera mandarle un mensaje a Putin sería el de que ya “ha perdido lo que esperaba conseguir” y que si continúa por ese camino su país estará lejos de poder defender el “orgullo” ruso en la escena internacional, y será, por el contrario, una “gran Corea del Norte”.Camino de ser una “gran Corea del Norte”En el mismo foro intervino también Stephen Hadley , que fue asesor de Seguridad Nacional del gobierno de George W.Bush entre 2005 y 2009, y quien advirtió de que Putin “no va a renunciar a su sueño, el de restaurar el imperio ruso con el territorio de la antigua Unión Soviética. Y eso empieza por Ucrania”.No obstante, añadió que si Putin se da cuenta de que no está alcanzando sus objetivos podría hacer una “pausa” que debería aprovecharse para dar a Ucrania todas la ayuda en armas, entrenamiento e inteligencia que necesite para poder acometer una contraofensiva, a poder ser en algún momento este año.