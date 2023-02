Jasson Dominguez debuta a lo grande en los Spring Training 2023

El jardinero prospecto de los New York Yankees, Jasson Domínguez, se estrenó a lo grande en lo que fue su debut oficial con un vuelacercas en unos Spring Training de la MLB.

Mediante el primer juego de Spring Training de los New York Yankees vs los Phillies de Philadelphia, Jasson Domínguez disparó un cuadrangular bestial por el medio del jardin izquierdo y el central, ante los envíos del lanzador zurdo Bred Bowen. Domínguez apenas agotaba su segundo turno de la tarde luego de fallar con un rodado de out al lanzador en su primera aparición al plato.

Video:

Domínguez ya ha sorprendido antes, desde aquella vez que debutó en el juego de futuras estrellas con un cuadrangular épico en el estadio de grandes ligas de Los Angeles Dodgers, el famoso “Dodgers Stadium”. Además, una vez que fue promovido desde Clase-A hasta Doble-A en el 2022, se hizo sentir de inmediato en su primer juego. Todo parece ser que el miedo no está dentro del ADN mientras el apodado “Marciano” continúa desarrollándose.

Declaraciones de Aaron Boone, manager de los New York Yankees.

“El ano pasado tuvo un año emocionante, paso de clase-a, clase-a avanzada y luego doble-a. En cada paso del camino, su disciplina en el plato, sus contactos de calidad, todas esas cosas mejoraron. Juega muy bien en el central, atlético y con un buen brazo” dijo Boone, quien no tuvo nada negativo que decir sobre la promesa de los New York Yankees en los jardines.

Jasson Domínguez de 20 años, 5’10 estatura y 190 libras, es oriundo de Esperanza, pasó por tres ligas en el 2022 (Clase-A, Clase-A Avanzada y Doble-A), en total registró AVG de .273 con .837 de OPS, sumando 92 anotadas, 123 hits, 23 dobles, 7 triples, 16 jonrones, 59 carreras remolcadas, 37 bases robadas, 72 bases por bolas con 128 ponches.