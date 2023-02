México | Juez de control declara en libertad total y absolutoria a Rosario Robles por el caso de «La Estafa Maestra»

El Juez de Control, Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, canceló todas las medidas cautelares y declaró la “Libertad Total y Absolutoria” de la Ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en términos de los principios pro persona, interpretación conforme y control difuso de constitucionalidad.

Luego de una audiencia que inició la mañana de este viernes y concluyó alrededor de las tres de la tarde, el juzgador señaló que en cumplimiento a la ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, en el Recurso de Revisión número 260/2022, se tiene por acreditado el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria.

Con esta determinación se inhibe la persecución penal y cesan las medidas cautelares, en contra de la ex Funcionaria federal, por lo que el Juez decreta el sobreseimiento total de la causa penal 314/2019.

Al salir de los Tribunales Federales, por las mismas puertas por las que entró y en su momento fue vinculada a proceso, hoy después de más de tres años y medio, las primeras palabras de Rosario Robles fueron:

Rosario Robles, visiblemente motivada, agradeció a su hija Mariana Moguel por su acompañamiento a lo largo de tres años y medio.

Así mismo, agradeció a su equipo de abogados, encabezados por Epigmenio Mendieta.

Robles Berlanga, reiteró que conoció y vivió la injusticia en carne propia, y sostuvo que México sigue teniendo una gran deuda con la Justicia Mexicana y enfatizó que:

La también ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó que en esta última audiencia, el Juez, dijo que el fallo, tiene un gran peso jurídico.

“Yo creo que hoy estamos contentos porque es un triunfo de la Justicia, yo no hui, yo no me fui, después de más de tres años a mí no me han encontrado un solo peso, que no haya tenido fruto de mi trabajo, cumplí con todas las disposiciones, tres años estuve encarcelada, cada quince días iba a firmar, mi pasaporte lo entregue, siempre acate la disposición de la autoridad desde el primer momento y yo creo que hoy hay una retribución”.

Por su parte Mariana Moguel, hija Rosario Robles, reiteró que se cumplió lo que se dijo desde el día uno, que si es “Venganza, no es Justicia”.