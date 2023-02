EEUU | Jill Biden visita varios proyectos en Kenia en el marco de su gira por África

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitó este sábado varios proyectos y organizaciones en Kenia, segunda y última escala de su gira por África que realiza como parte del compromiso de su esposo, el presidente estadounidense, de estrechar lazos con el continente.

@DrBiden, the First Lady of the United States of America arrived in Kenya for a 3-day visit, accompanied by her granddaughter, Naomi Biden. The visit seeks to strengthen partnerships between Kenya and America. pic.twitter.com/wNiQvRUFZj

— The First Lady Kenya (@FirstLadyKenya) February 24, 2023