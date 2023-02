EEUU | Nueva presidenta de demócratas de Florida se propone «reconstruir» el partido

La nueva presidenta del Partido Demócrata de Florida, la abogada miamense Nikki Fried, que estuvo cuatro años a cargo de la agricultura del estado, se propone «reconstruir» y «unir» una formación que sufrió en 2022 un descalabro electoral «horrible», según sus palabras.

«Nos estamos uniendo (…) Y vamos a crear un movimiento en nuestro estado para asegurarnos de que realmente estemos protegiendo la democracia, protegiendo la libertad y representando a todas las personas de nuestro estado», dijo tras su elección.

Fried, de 45 años, se impuso con un 52 % de los votos a la ex senadora estatal de origen colombiano Annette Taddeo en la elección efectuada en una reunión del partido en Orlando este sábado.

Los otros candidatos eran Rick Hoye y Carolina Ampudia.

La presidencia de la formación estaba vacante desde que el 10 de enero pasado Manny Díaz, ex alcalde del condado Miami-Dade de origen cubano, que estaba en el puesto desde 2020, renunció debido a los pobres resultados de los candidatos demócratas de Florida en las elecciones intermedias celebradas el 8 de noviembre.

Congrats @nikkifried — As I said yesterday, no matter the @FlaDems election outcome, my commitment to coming together to elect Democrats up & down the ballot has never wavered and remains as strong as ever. To our strong coalition of supporters all accross Florida, thank you! 1/2 pic.twitter.com/IYRKqI3VBt

— Annette Taddeo (She/Her/Ella) (@Annette_Taddeo) February 26, 2023