Insulares manifiestan que los precios de los productos básicos no tienen un control en algunos comercios, debido a que han visto los productos de la cesta básica más económicos, en otros supermercados, aseguran deben caminar para conseguir más barato y hacer rendir el poco salario.

Una situación económica que ha ocasionado que los neoespartanos, dejen de adquirir la proteína, como; carne, el pollo, pescado como en otros años, optando por adquirir la postura de gallina, la cual se observó bajo el valor por pocos días, hoy nuevamente se ve el incremento colocando un cartón de huevos entre los 4,20 o 4,50 dólares, y medio cartón en 2,15 dólares.



El señor Tonny Pereira indicó que hace unos días compró el pollo en 1,85 dólares, sin embargo señaló que no pudo comprarlo, porque lo encontró en 2,18 dólares, “ahorita se puede comprar para lo poco que alcanza, lo que ganamos no da para comer como uno quiere, no podemos comer carne”.



Asimismo la señora Eglis Nuñez expresó que ha apreciado el valor de los productos de primera necesidad, incrementados asegurando que hace unos días estaban un poco más baratos, pero cree que como sube el dólar aumentan su valor, además si nos pagan en bolívares, uno no ve que lo que compra, ni qué hacer para cubrir sus necesidades.



Detalló que debido a la situación económica y el alto valor de los productos entre las cosas que evita comprar esta la charcutería, en vista que solo puede comprar un artículo, y de vez en cuando para el desayuno de un hijo que está en la universidad, compra mortadela o queso, y no todo el tiempo.



Recordó no puede hacerlo que hacía antes que podía meter de la charcutería todo junto las salchichas, mortadela, jamón, varios tipo de quesos, “Son muchas cosas las que actualmente nos cohibimos al comprar, no es fácil y con lo poco que ganamos, es horrible, pues cuesta”.

Insulares se cohíben de comprar algunos alimentos debido al alto costo. / Foto: OLYANA MARCANO

Los insulares manifiestan que al hacer sus compras se abstienen de adquirir productos de usos personales tales como; jabón perfumado, champú, acondicionadores y los desodorantes de las marcas que usualmente usaban, deben elegir otros que no conocen, porque los que usaban están muy caros y les cuesta pagar su valor, con el sueldo que ganan.

En parte porque el costo de un champú está en 5,20 dólares, desodorantes de hombre y mujer entre los 4, 25 y 5,75 dólares, obligando según muchos ciudadanos mencionaron que en caso del jabón perfumado, fue reemplazado por jabón azul de bebé para bañarse.



De igual forma Gladys Serrano precisó que en su caso se astiene de comprar toallines o servilletas, algunas frutas, por lo costosas. «Todo esta muy caro, no hay de que parte agarrar para solventar, y tratar de cubrir los alimentos de la familia».

Resaltó que a pesar de que tiene dos ocupaciones no puede cubrir las necesidades de su casa, si hay para una cosa muchas veces le queda faltando para comprar otra, productos como la salsa tomate, mayonesa, y salsas las compra poco, porque no le alcanza lo que gana con un sueldo básico.



Solicitó al mandatario Nacional dar un sueldo digno a los venezolanos, no es justo que estemos pasando por esto, y que nuestros jovenes no tengan oportunidad de tener un futuro en su país.

El Sol de Margarita