Jubilados de CVG denuncian impago de sus prestaciones sociales

Más de 190 jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) denunciaron que no les han cancelado sus prestaciones sociales, los cuales correspondían al 14 de diciembre, fecha en la que los jubilaron.

Un grupo de trabajadores jubilados de CVG se concentraron en las instalaciones del hospital de trabajadores de puerto Ordaz para rechazar la situación.

“Estamos reunidos los jubilados que salieron en diciembre del 2022. Frente a la actitud de las autoridades de la CVG en no recibirnos, hemos creado un equipo para solicitar el pago de nuestras prestaciones. Han sido mentirosos”, contó Miguel Espinoza, presidente de la asociación de jubilados CVG Matriz.

Los afectados contaron que el 14 de diciembre del año pasado debieron recibir sus pagos; sin embargo, las autoridades de la CVG les manifestaron que sería para el 30 de diciembre.

Denunciaron que pasó la fecha y decidieron solicitar una reunión con el vicepresidente de asuntos laborales, José Gregorio Villarroel, para buscar una solución ante el impago a los jubilados. De esa reunión, cuentan, que la fecha prometida pasó a ser el 14 de febrero; no obstante, el día pasó y los jubilados de la CVG continúan sin recibir sus prestaciones sociales.

“El 14 de diciembre ellos sacaron las listas y los cálculos y nos dijeron que nos iban a pagar el 30 ¿Dónde están esos reales?”, se cuestionó Nancy Castillo, jubilada con 38 años de experiencia. “Nos han vacilado como les ha provocado”, agregó.

Los jubilados contaron que uno de los argumentos de las autoridades de la CVG para no cancelar la deuda, es que no hay recursos aprobados desde la Onapre.

Salario incompleto

Los jubilados que asistieron a las instalaciones del hospital de trabajadores de Guayana, denunciaron que, pese a que no les han pagado sus prestaciones, ya les están pagando un salario como jubilado.

La legislación venezolana establece que los jubilados deben recibir el 80% de su último salario.

Esto quiere decir que les deben descontar un 20% de su salario; no obstante, los jubilados denunciaron que esta cifra no está siendo respetada.

“No todos salen cobrando el 80% como dice la ley. Yo por ejemplo salí cobrando el 70%. Hay muchos montos por debajo del 80%. No están apegados a la ley”, expresó Ángel Perales, quien le ofreció 28 años de servicio a la CVG.

En este sentido, hay que recordar que ninguna de las empresas de Guayana está cumpliendo con el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Este último estipula que los patronos están obligados a entregar listines de pago.

Como esto no se está cumpliendo, los obreros no saben con exactitud cuál es su salario, por lo que no pueden calcular sus prestaciones sociales.

Por otra parte, propusieron a las autoridades dejen de cancelarles los salarios correspondientes a las jubilaciones, de lo contrario continuarán percibiendo como si fueran activos.

“Estamos solicitando que nos sigan pagando como activos mientras llega el dinero de las prestaciones. Esa es una de las exigencias”, relató uno de los presentes.

En este sentido, aseguraron que seguirán protestando y acudiendo a las instancias necesarias para exigir sus prestaciones sociales.

