las nominadas a Mejor Actriz Principal

En la cuenta regresiva para la 95ª edición de los Oscar, comienzan los análisis y predicciones sobre quiénes serán los actores que coronen sus carreras con el máximo galardón de Hollywood. El 12 de marzo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos revelará quiénes fueron las estrellas que más brillaron en el mundo del cine. Y en este sentido, al igual que los actores masculinos, cinco actrices destacaron en las nominaciones, por sus papeles cargados de emotividad.

Por un lado, Cate Blanchett y Michelle Williams entran a la categoría con un ya largo historial de nominaciones y premios a sus espaldas. Por el otro, Michelle Yeoh, quien también ha tenido una trayectoria vasta en la industria, debuta en esta gala con el único papel que equilibra comedia y drama. Finalmente, Ana de Armas y Andrea Riseborough se estrenan también con su primera nominación, esta última en medio de un fuerte debate sobre los lobbies que operan detrás de cada postulación ante la Academia.

Más allá de eso, cada una de las candidatas tiene en común el interpretar a personajes extremadamente imperfectos, incluso rotos. Es la búsqueda de tomar consciencia de sus fallas para salir adelante lo que mueve sus historias. En algunos casos se trata de asumir la responsabilidad de sus acciones y enmendar el daño hecho a sus seres queridos. En otros, es una caída libre desde la cima, en el que las consecuencias llegan tarde o temprano.

El Diario presenta un repaso por las interpretaciones de las nominadas en la categoría de Mejor Actriz Principal:

Cate Blanchett

En 2013, la actriz australiana marcó un hito en su carrera al ganar cinco de los premios más importantes del cine por su papel en Blue Jasmine: el Bafta, el del Sindicato de Actores (SAG), el Globo de Oro, el Premio de la Crítica Cinematográfica y el Oscar. Una década después, parece encaminada a repetir esta hazaña con TÁR. Esta es su séptima nominación al Oscar, y con altas probabilidades de conseguir su tercera estatuilla.

Blanchett construyó al personaje de Lydia Tár, una directora de orquesta ficticia, pero inspirado en muchos maestros del mundo académico y la música clásica. En la historia, ella es una de las directoras más importantes de la actualidad, una genio que ha ganado todos los reconocimientos posibles. Al principio se presenta como esta intelectual en la cúspide de su vida, con todo el refinamiento y arrogancia de una mente que ya solo necesita un concierto para consagrar su grandeza.

Pero en la medida que avanza la trama, se va revelando que Tár no es una buena persona. Manipuladora, paranoica, nepotista y abusiva, la forma en la que la propia actriz baja a su personaje del pedestal evoca a todas esas grandes figuras que, sin importar su excelencia, han caído producto de escándalos como el Me Too. Por otra parte, Blanchett entrega además un despliegue actoral soberbio, especialmente cuando toma la batuta para dirigir o se enciende en medio de un monólogo.

Michelle Yeoh

A pesar de ser una de las máximas referentes asiáticas dentro de Hollywood, fue con Todo en todas partes al mismo tiempo que la actriz malaya consiguió el puesto que le correspondía en la temporada de premios. Con nominaciones en todas las galas y ya un Globo de Oro a Mejor Actriz en el rubro de musical o comedia, aspira por primera vez al Oscar con su papel como Evelyn Wang, la dueña de una tintorería que de pronto se convierte en la clave para evitar el colapso del multiverso.

Para que Evelyn pueda sobrevivir a su misión, debe conectarse con sus versiones de otros universos, lo que permite un abanico de posibilidades en el que Yeoh puede jugar con diferentes personalidades y matices de su personaje. Todo mientras explora las propias virtudes y defectos de la Evelyn principal, la más fracasada de todas. Esto a su vez le convierte en un diamante en bruto para explotar su potencial, una vez que aprende a reconciliarse consigo misma y los seres queridos que alejó por su actitud.

A sus 60 años de edad, Yeoh logra demostrar que aún puede coreografiar escenas de pelea tan fluidas como las de El tigre y el dragón (2000). También es capaz de darle credibilidad al absurdo de las situaciones que enfrenta, pasando con total naturalidad del drama a la comedia sin perder consistencia. Con Evelyn, más que en cualquier otro personaje de su carrera, hace honor del título que le dio Rotten Tomatoes en 2008, como “la heroína de acción más grande de todos los tiempos”.

Ana de Armas

Es un hecho que a la Academia le encantan las biopics, y una prueba de ello es que la única nominación de Blonde sea precisamente por la caracterización de Ana de Armas como Marilyn Monroe. Un patrón que se repitió a lo largo de la temporada de premios salvo en los Razzies, donde la cinta de Andrew Dominik destaca por méritos propios. Y es que, si algo salva a esta historia calificada negativamente por la crítica, es la seriedad y entrega de la actriz cubana-española con el personaje.

De Armas logra disociar a Marilyn Monroe como icono de la cultura popular, de Norma Jeane Mortenson, su verdadera identidad detrás de cámaras. Resalta esta dualidad entre ese sex symbol que proyectaba todas las fantasías y expectativas de Hollywood, y la fragilidad de Norma, quien desfila todos sus traumas, depresión y un fuerte complejo de Electra. Es una actuación intensa y cargada de emociones, incluso dentro de las contradicciones humanas de un personaje que a ratos luce brillante y compleja, y en otros irritantemente ingenua y desamparada.

Más allá del increíble parecido físico con la Marilyn real, De Armas logra meterse de lleno en su papel, pese a las cuestionables decisiones creativas en el guion y la dirección que le restan formalidad. Aun así, su esfuerzo mantiene la esencia de aquella trágica diva que alcanzó la trascendencia a través del sufrimiento, en un medio que la subestimaba y veía solo como un objeto de morbo.

Andrea Riseborough

Su nominación es una de las más polémicas en años recientes. To Leslie es una película independiente que recaudó poco más de 23.300 dólares en taquilla y pasó inadvertida en todos los premios. Aun así, consiguió colarse en los Oscar gracias a una campaña de redes sociales impulsada por varias celebridades como Gwyneth Paltrow, Edward Norton y hasta la propia Cate Blanchett. Y es que la actriz no es una desconocida en el medio, habiendo participado en películas como Birdman (2014), Animales nocturnos (2016), y más recientemente en Amsterdam y Matilda: el musical.

Pronto se descubrió que muchos de los actores que apoyaron la candidatura pertenecen a la misma agencia de talentos que Riseborough, por lo que la Academia abrió una investigación que concluyó que su nominación era legítima. También se generó todo un debate acerca del lobby que los grandes estudios hacen para financiar sus nominaciones, dejando sin oportunidades a producciones más modestas, sin importar su valor artístico.

Más allá de la controversia, el papel de Riseborough en To Leslie ha sido aclamado por la crítica al interpretar a una madre que cae en la indigencia tras haber derrochado un premio de lotería en alcohol y drogas. La historia de Leslie pudiera ser otra más del camino de redención de una mujer que lucha contra su adicción para enderezar su vida, pero la actriz le aporta toda la crudeza que esto supone. El dolor del rechazo de los seres queridos por su actitud errática es casi tan fuerte como el de la abstinencia. Pero al final, Riseborough encarna un personaje humano, que con sus fallas, todavía es capaz de permitirse una segunda oportunidad con la guía adecuada.

Michelle Williams

Esta es la quinta nominación para la actriz estadounidense, quien ya pasó tanto por la categoría de Actriz de Reparto como principal por su trabajo en El secreto de la montaña (2005), Blue Valentine (2010), Mi semana con Marilyn (2011) y Manchester by the Sea (2016). Aunque en esta temporada ha quedado detrás de Blanchett y Yeoh en todas las premiaciones, su papel en Los Fabelman sencillamente no puede pasar desapercibido.

Para esta historia semiautobiográfica de Steven Spielberg, Williams toma un rol estelar como Mitzi Fabelman, la madre del protagonista. Con el reto de interpretar a un personaje querido del director y mostrarlo en su amplitud de defectos, errores y desequilibrios mentales, la actriz la dota también de esa calidez maternal y carisma que hace empatizar con sus problemas, y perdonarla de la misma manera que lo hace Sammy (Gabriel LaBelle).

En el guion se puede apreciar no solo el cariño de Spielberg por el personaje, a quien le dio las mejores frases de toda la película, sino también la confianza de Williams para darles chispa. Mitzi es heredera de una fiebre artística que arde en su interior, pero que quedó truncada al tener hijos. Aun así, no se arrepiente de eso, y aunque constantemente se cuestiona si es realmente una buena madre, al final decide romper el ciclo de la maldición familiar, dándole a Sammy las alas que ella no pudo soñar.

