Receptor de los Yankees estuvo a punto de perder un dedo

Probablemente, el dedo pulgar es el mas fundamental para que un receptor haga bien su trabajo, puede jugar con el adolorido como muchos lo hacen. Sin embargo, cuando notan algo extraño es cuando comienzan a preocuparse.

El receptor de los New York Yankees, Ben Rortved, tenía mucho tiempo sufriendo de un gran dolor en su dedo pulgar, pero no le puso mucha atención pensando que eran gajes del oficio. Hasta que un día notó que su dedo se estaba comenzando a poner azul, pero sabía que tenía que seguir trabajando, pensó que ya ha perdido mucho tiempo por lesiones y que no quería otra interrupción. Rortved prefirió aguantar el dolor.

Lamentablemente, la resistencia de Ben no fue suficiente, este se acercó a los médicos de los New York Yankees explicándoles su sentir y estos lo examinaron, pero no pudieron hacer nada. Los Yankees lo enviaron a Dallas, Texas, directamente donde el Dr. Gregory Glass, un cirujano vascular, que descubrió el problema del jugador de 28 anos.

¿Qué le encontró el doctor Glass a Ben Rortvedt?

Rortvedt había sufrido un aneurisma. Estaba en la arteria posterior cerca de su hombro izquierdo, y estaba aturdiendo su circulación. Si el diagnóstico de Rortvedt hubiera llegado más tarde, la amputación podría haber sido necesaria, dijo el Dr. Armin Tehrany, un cirujano ortopédico con sede en Manhattan.

Este se sometió a la cirugía, regresó a Tampa el jueves, y el sábado por la mañana, estaba dentro de la casa club en George M. Steinbrenner Field, aún procesando la terrible experiencia, y cuán afortunado fue haberlo visto a tiempo.

Ben Rortvedt de 25 años, 5’10 de estatura y 205 libras, fue cambio junto a Isiah Kinner Falefa y Josh Donaldson a los New York Yankees desde los Mellizos de Minnesota a cambio de Gary Sánchez y GIo Urshela. Rortvedt a diferencia del resto, aún no ha podido agotar un turno con su nuevo equipo debido a diferentes lesiones en su rodilla, tobillo, dedo y hombro.