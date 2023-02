Resultados de este sábado 25 de febrero en el Spring Training de Grandes Ligas

Este sábado 25 de febrero se llevó a cabo el segundo día de acción en el Spring Training 2023 de las Grandes Ligas – MLB y a continuación te mostramos los resultados de los juegos en esta jornada sabatina.

Luego de solo par de encuentros el viernes, este sábado los equipos de Grandes Ligas – MLB saltaron a los terrenos de juegos para seguir disputando juegos de preparación en el Spring Training 2023, teniendo este día resultados interesantes, batazos y hasta curiosidades.

Hoy se disputaron un total de 17 encuentros en la pretemporada de MLB.

We have life on Mars!

No. 2 @Yankees prospect Jasson Dominguez sends one out of this world! 👽 pic.twitter.com/FFrD1eIw98

— MLB (@MLB) February 25, 2023