Ana Gabriel aclaró que aún no se retirará de los escenarios

Durante un reciente concierto en Los Ángeles (Estados Unidos), la cantante mexicana Ana Gabriel anunció que “pronto” se retirará de los escenarios, una noticia que impactó a los seguidores y generó controversia en las redes sociales.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos, porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir y tengo ganas de disfrutar a mi familia de otra manera”, dijo Ana Gabriel durante su presentación.

Posteriormente, la cantante de 67 años de edad aclaró en redes sociales que su retiro “no va a ser pronto”, que lo dijo porque estaba cansada y habían pasado muchas cosas.

Debido al revuelo de su anuncio, Ana Gabriel respondió a algunos seguidores en su cuenta de Twitter. “Los voy a dejar algún día, por ahora no”, contestó la artista a una de las personas que le preguntó sobre la veracidad de la noticia. “No voy a dejar los escenarios aún, algún día lo haré, pero lo dije claro, puede ser en un año o en dos, no lo sé”, señaló en otro tuit recogido por el portal de noticias de Univision.

La cantante fue abucheada durante el concierto

Ana Gabriel vivió un momento incómodo en medio del concierto que dio en Los Ángeles. De acuerdo con el medio de noticias Semana, fue abucheada por los asistentes al show cuando habló sobre temas políticos, específicamente sobre la situación de Venezuela.

La intérprete de “¿Quién como tú? ” dijo durante su presentación que no volverá a los países Venezuela, Nicaragua y Cuba mientras estén “en dictadura”. En respuestas, algunos fanáticos se quejaron sobre los comentarios y le exigieron que cantara.

“Ahora me van a escuchar hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando de verdad están de esta manera cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. (…) No soy política, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua”, puntualizó.

Tras la polémica que generaron sus comentarios, la cantante se pronunció al respecto y aunque pidió disculpas a sus seguidores, precisó que estos la expusieron a una situación difícil como ser humano y cantante.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”, dijo Ana Gabriel en un mensaje publicado en sus redes sociales el 26 de febrero.



La cantante pidió disculpas a su público y sostuvo que no se siente bien “como ser humano y mucho menos como artista”, sin embargo se comprometió a que el siguiente show estaría completamente lleno de amor y música.

No es la primera vez que la cantante genera polémica por sus discursos, en septiembre de 2021 presenció el descontento de su público en Argentina luego de hacer un comentario sobre Venezuela.

“Te prometo que, en 2013, presentí y lo dije públicamente que era la última vez que yo iba a ir a ese hermoso país (Venezuela) y así ha sido. Yo desde 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que no esté fuera”, dijo en ese entonces.

Gira mundial

Actualmente, Ana Gabriel se encuentra en su gira mundial “Por amor a ustedes”, con la que ya ha visitado Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, y que además la llevará a las principales ciudades de España, Francia, Suiza e Inglaterra.

La Diva de América, como también es conocida, ha obtenido más de 13 premios internacionales, entre los que destacan el Grammy, Grammy Latino y Billboard. Con más de 20 álbumes de estudio, la cantautora ha hecho historia en el mundo de las baladas y rancheras.

