Ana Gabriel anuncia que se retirará de los escenarios

La reconocida cantante mexicana Ana Gabriel sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se retirará de los escenarios próximamente. La noticia la dio durante un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos, este domingo 26 de febrero.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos, porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir y tengo ganas de disfrutar a mi familia de otra manera”, anunció la cantante.

Ana Gabriel tiene 67 años y cuenta con 48 años de carrera artística. Actualmente se encuentra realizando una gira en Estados Unidos, que también la llevará a Europa y Latinoamérica: «Por amor a ustedes»

La mexicana ha sido reconocida con más de 13 premios internacionales, entre los que destacan el Grammy, Grammy Latino y Billboard.

Ana Gabriel no vendrá a Venezuela

Durante su concierto, la artista criticó la situación en la que se encuentran Venezuela, Cuba y Nicaragua y reveló que no dará conciertos en estos países hasta que cambien de gobierno. Estas declaraciones generaron polémica en los asistentes, por lo que la artista tuvo que utilizar sus redes sociales para aclarar la situación.

«A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto», publicó Ana Gabriel en su cuenta de Instagram.

La cantante mexicana Ana Gabriel aseguró que no ha vuelto a Venezuela, Cuba y Nicaragua por la falta de libertades: «Soy una cantante que entiende el dolor de cada nación y siempre voy a defender a Latinoamérica…» pic.twitter.com/J2T71Y5AQD — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 27, 2023

Fuente: El Pitazo