Ana Gabriel le dice adiós a los escenarios tras pasar mal rato en pleno show

Durante su presentación en el KIA Forum de Inglewood, California, la cantante Ana Gabriel anunció que se retirará de los escenarios después de 48 años de carrera.

“Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derechos a disfrutar a mi familia de otra manera. Se han estado especulando muchas cosas”, expresó la intérprete de El cigarrillo.

La información la dio luego de que una persona la confrontara por haber convocado a la marcha en defense del Instituto Nacional Electoral (INE), que se llevó a cabo el domingo 26 de febrero en la capital de México y otras ciudades.

“Salí con todo para darlo todo y quise hablar de la marcha que mañana habrá en México por la ciudadanía y defender al INE, el árbitro de las elecciones, pero salió alguien y me desequilibró emocionalmente. No pude con ello, después comprendí mi error y lo hecho, hecho está”, dijo la sinaloense.

A pesar de haber admitido su “error”, la mexicana consideró el reclamo como una falta de respeto, y aunque informó sobre su próximo retiro, no especificó la fecha en la que abandonará los escenarios. “No puede decirles, no sé cuándo. Puede ser el año que viene, puede ser en dos años”.

“A pesar de que hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”, escribió Ana Gabriel, de 67 años, en su cuenta de Instagram.