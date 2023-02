EEUU | Ucrania está luchando duramente para «mantener su libertad»

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, aseguró este viernes en Nairobi que, desde que empezó la guerra de Rusia contra Ucrania, no «pasa ni un día» sin pensar en «lo duro» que el pueblo ucraniano está «luchando para mantener su libertad».

«Hace un año en un día como hoy, Rusia lanzó su ataque brutal y no provocado contra Ucrania», señaló la primera dama estadounidense en su cuenta de la red social de Twitter.

One year ago today, Russia launched its brutal and unprovoked attack on Ukraine.

Not a day goes by that I don’t think of President Zelenskyy, Olena, and all of the people in Ukraine, what they’re going through, and how hard they’re fighting to keep their freedom.

— Jill Biden (@FLOTUS) February 24, 2023