Fernando Tatis Jr. castiga a Wacha y tiene fecha para debuta en los Spring Training

El dominicano Fernando Tatis Jr. ya comienza a ponerse a tono previo a su debut en los Spring Training 2023.

Mediante un juego simulado entre los jugadores de los Padres de San Diego, el dominicano Fernando Tatis Jr. agotó dos turnos al bate ante los envíos del lanzador Michael Wacha, su compañero. ¿Qué pasó?

Fernando Tatis Jr. bateó de 2-2 con un doblete y un cuadrangular de dos carreras por todo el jardin derecho. El swing del apodado “EL Niño” lucia extremadamente nítido y parece listo para comenzar su recorrido hacia su regreso a las Grandes Ligas.

Este no es el primer cuadrangular de Tatis Jr ante Wacha, ya que en su carrera le batea de 2-1 con un cuadrangular, una base por bola y un ponche. Menos mal que no tendrá que enfrentar al jardinero dominicano en esta temporada.

Videos:

Fernando Tatis Jr. hits a 2-run homer to left field against Michael Wacha in live batting practice. pic.twitter.com/AKjQGk5J5g

— 97.3 The Fan (@973TheFanSD) February 27, 2023