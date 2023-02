Horóscopo del 27 de febrero 2023 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 27 de febrero de 2023. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Gracias a esta carga de energía positiva que acumulaste a lo largo del fin de semana, este lunes lo iniciarás con el pie derecho, lo que te hará ser más tolerante en cuanto a situaciones laborales que se te presentarán y te pondrán a prueba. Cuida mucho lo que comes pues tu salud intestinal podría verse dañada un poco, los astros te recomiendan seguir con un régimen alimenticio saludable.

TAURO

Cuídate de energías negativas que puedan estar rondando a tu persona sobre todo en los ambientes en los que más convives, en este caso se aplica al ambiente laboral en el cual pueden haber algunos rencores y envidias que pueden dañar tu desempeño a lo largo del día. Evita discutir con tu pareja ya que lo único que hacen este tipo de conflictos es abrir brechas entre ustedes que con el paso del tiempo serán más difíciles de cerrar.

GÉMINIS

Para tu signo del zodiaco es muy sencillo auto sabotearse y atraer pensamientos negativos, esto puede repercutir en todos los ámbitos de su vida sobre todo en cuestiones económicas y profesionales; los astros te recomiendan que seas un poco más optimista y dejes de lado la negatividad. Con tu pareja las cosas van muy bien e incluso podría darse la oportunidad de que entre ustedes dos se dé un compromiso hoy más certero.

CÁNCER

Actualmente te encuentras en un punto de tu vida en el cual estás fijando tu vista hacia algo que te permita crecer a nivel profesional, al ser una persona que no tiene medio no tiene miedo al éxito buscarás cómo empezar tu propio negocio, o bien cambiarte a un trabajo que cumpla completamente tus expectativas. En el amor recuerda que todo lo que se dé debe ser correspondido, de no ser así no tienes por qué andar mendigando amor.

LEO

Estás en un punto de tu vida en el que eres una parte muy fundamental para tus seres queridos. sin embargo, debes darte cuenta que no siempre podrás estar ahí para ellos ya que tú tienes una visión en la cual te visualizas formando tu propio formando tu propio matrimonio. Ten cuidado con tu salud ya que podrías tener algún problema del estómago.

VIRGO

Los astros señalan que a ti se te viene una buena racha en asuntos económicos y que de ahora en adelante podrás salir adelante de todos esos baches que has estado enfrentando, te llegará un dinero el cual te sacará de algunos apuros y pagarás todas esas deudas que tienes pendientes desde hace algún tiempo. Algo que debes tener muy presente es que no debes platicar tus logros y metas, hay personas a tu alrededor que buscan dañarte.

LIBRA

Contrario a lo que crees, las cosas en tu vida se están acomodando poco a poco solo debes tener paciencia y ser constante para que todo aquello que deseas lograr se vea materializado en el menor tiempo posible. Este día trata de ser más amable contigo y date un tiempo para ti y para disfrutar de todo lo que te rodea.

ESCORPIO

Con tu pareja actual las cosas van muy bien dentro de su relación por lo cual para para ti se viene un tiempo en el cual disfrutarás de mucha pasión y amor verdadero con la otra persona con la que te hace sentir pleno y seguro. Hoy es momento de que comiences a madurar en temas profesionales, esto te permitirá avanzar y tener mayor crecimiento dentro de este ámbito.

SAGITARIO

Para que las cosas funcionen de mejor forma con tu pareja, es de vital importancia que aprendas a respetar, ya que en los últimos días has estado jugando con fuego buscando a otra persona, las traiciones dentro de una relación sentimental pueden ser algo muy fuerte. Algo que debes cuidar mucho es tu carácter, este día trata de controlar todos tus impulsos.

CAPRICORNIO

Estos días debes mostrarte firme ante las decisiones que tomes pues algo de índole profesional podría aparecer en tu vida estos días, es una situación que tiene que ver más que con lo profesional; los astros señalan que es algo que podría cambiar la forma en la que ves tu vida. El amor debe verse como algo sublime, no como una obligación, algo que debes estar cargando.

ACUARIO

El lunes es un día muy importante para ti ya que lo ves cómo una oportunidad para volver a empezar o comenzar desde cero, siendo así para ti se viene una semana llena de abundancia. En el trabajo ya no debes temer tomar decisiones que te beneficien, todo es para ti bien y crecimiento laboral. En el tema del amor cuídate porque alguien del pasado hablará pestes de ti.

PISCIS

Has entrado en tu etapa, lo que significa algo bueno para ti, ya que tendrás una racha muy buena en todo lo que te propongas. Para ti la fortuna te sonríe, solo eso sí, abre bien los ojos a cada paso que des sobre todo en temas profesionales. Cuida un poco más de tu salud ya que este fin de semana tu cuerpo sufrió varios excesos debido a los festejos de cumpleaños.