México | Medio Metro saldrá en La Rosa de Guadalupe

Medio Metro informó que incursionará en el mundo de la actuación y saldrá en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, serie unitaria de Televisa.

Los propósitos para este personaje apuntan a aprovechar toda la fama que su popularidad le ha dado para explorar en distintos ámbitos.

No olvidemos que hace algunos días también anunció que se lanzaría como rapero y ahora ha informado que hasta actor será.

José Eduardo indicó que la televisora lo contactó recientemente y que inmediatamente que aceptó la oportunidad.

“La verdad también ya me hablaron para el canal de La Rosa de Guadalupe, próximamente ya voy a estar ahí y la verdad muchísimas gracias porque ya me están abriendo las puertas de muchísimos lados”, dijo en un video.

No dio a conocer cuándo iniciarán las grabaciones y cuál será el papel que desempeñará, pero se dijo muy contento por los logros que ha tenido hasta el momento y agradeció a quienes le han ayudado y apoyado.

“Me siento muy feliz, muy contento, porque la verdad cuando vi ese papelito me agarre leyendo, la verdad me agarre llorando porque dije ‘no manches no puedo creer el cariño de tanta gente que me está apoyando, me está siguiendo’. La verdad yo me siento súper feliz, súper contento”, mencionó.

Comentó que ha tenido malos ratos debido a las burlas constantes y actos de discriminación que continuamente sufre por parte de las redes sociales.

“A veces me agüito por tantas discriminaciones, tantos malos comentarios malos que me hacen, la verdad yo me siento feliz, aquí andamos echándole ganas, mi gente. Estoy muy contento con la gente que me apoya, porque yo sin la gente no sería nada”, expresó.

