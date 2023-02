Cómo activar la grasa parda de tu cuerpo para perder peso

La grasa parda es un tipo de grasa (buena), que nos ayuda a producir calor, regulando con ello la temperatura corporal. Para producir este calor va a utilizar triglicéridos y glucosa, por lo que aumentará el gasto calórico y supondrá una mejora de los niveles de las grasas que circulan en el torrente sanguíneo y el azúcar, así que interviene en la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes de tipo 2. Si conseguimos activar la grasa parda vamos a activar la pérdida de peso, suena bien, ¿verdad?.

La termogénesis es la función principal de la grasa parda y esta la realiza mediante una proteína denominada UCP-1 y que utiliza la glucosa y los triglicéridos con sustrato para generar calor, lo que a su vez, aumenta el metabolismo y la pérdida de peso corporal.

Pero la pregunta del millón es: ¿cómo conseguimos activar la grasa parda?

El mejor de los mecanismos es mediante nuestro sistema muscular que, al ponerlo en acción, segrega hormonas que estimulan la formación de tejido beige (browning) y a su vez activan el sistema nervioso y cardiovascular. Así que el ejercicio se convierte en uno de los mayores aliados para la pérdida de peso, no solo por el gasto que supone sino también para estimular la grasa parda. Lo ideal es combinar ejercicios cardiovasculares, como caminar a un ritmo rápido, correr, nadar, bailar, con ejercicios de fuerza, ambos siempre adaptados a cada persona y sus condiciones físicas.

Pero no solo el ejercicio nos ayuda a activar la grasa parda, sino que puedes activarla sin mover un solo dedo… y es pasando frío. Cuando pasamos frío nuestro cuerpo aumenta el gasto calórico para producir energía y esto provoca que se queme calorías de más. No es cuestión de pasar un frío que pela, pero sí ser consciente que no es saludable, ni sostenible vivir con el termostato de casa a tope.

Así que toma nota, haz ejercicio, procura no tener la calefacción de casa y el trabajo altísima, buenos alimentos y dulces sueños para activar la grasa parda.

Además hay que tener en cuenta otras consideraciones como son seguir una dieta saludable, no pasar hambre y tener unos ciclos de sueño adecuado, tratando de no alterar los ritmos circadianos que son los que a su vez regulan nuestras hormonas y en este caso, la melatonina tiene especial interés.

