EEUU | La provedora de software Kaseya creará 3.400 empleos en Miami-Dade en 3 años

La compañía tecnológica global Kaseya creará 3.400 puestos de trabajo a tiempo completo en los próximos tres años en el condado Miami-Dade, a cambio de un incentivo económico ligado a resultados de 4,56 millones de dólares.

La compañía, que tiene actualmente 4.000 empleados repartidos en 15 países, una cartera de 45.000 clientes y sede central en Miami, es un proveedor global de software de seguridad y administración de tecnología de información para proveedores de servicios y pequeñas y medianas empresas, según un comunicado.

Kaseya, que alcanzó en 2019 el título de empresa emergente «unicornio» (un valor de 1.000 millones de dólares o más), cuadruplicara su fuerza laboral en Miami-Dade con este acuerdo con las autoridades del condado.

Cuando se presentó la solicitud de subvención, Kaseya tenía 820 empleados locales y ahora unos 1.000.

