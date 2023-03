España | Rajoy sitúa al PP como única alternativa al Gobierno «Frankenstein» de Sánchez: «Somos gente seria»

El ex presidente del Gobierno de España el popular Mariano Rajoy ha situado hoy, en Alicante, al Partido Popular como única alternativa frente al Gobierno «Frankenstein» que preside el socialista Pedro Sánchez. «Somos gente seria», ha dicho. Rajoy se ha manifestado así en el acto de proclamación del también popular Luis Barcala como candidato a reeditar la Alcaldía, que ya ostenta. Y en el que también ha intervenido el presidente del PP en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, que ha sido tan elocuente como Rajoy: «El sanchismo, en la Comunidad Valenciana, es Ximo Puig». Por su parte, Luis Barcala ha defendido que «en el PP caben todos los desencantados del PSOE y los partidos populistas» y les ha pedido a esos desencantados que se sumen a la «sensatez, a la política predecible, fiable y de adultos, que representa el Partido Popular».

Mariano Rajoy es un dirigente político muy apreciado en el PP de Alicante. Hasta el punto, que Carlos Mazón le ha presentado como «el santapolero (de la localidad alicantina de Santa Pola) Mariano Rajoy». Con Luis Barcala, además, le une un sincero y mutuo aprecio personal, de ahí que este martes estuviera y hablara en su proclamación.

Rajoy ha dicho sobre Mazón que: «Creo que es lo mejor para la Comunidad Valenciana» frente a los «Gobiernos Frankenstein» que han «proliferado en Comunidades autónomas y en muchos municipios». Y ha destacado que Luis Barcala, tiene detrás «unas siglas y un partido de verdad, como es el Partido Popular», del que ha dicho que es un partido «para gobernar. No somos bisagristas ni acompañantes de nadie. Estamos aquí para gobernar y para llevar a cabo un programa de Gobierno».

También ha destacado que el PP: «No es un invento que dura un cuarto de hora, como otro, que están desapareciendo», para añadir que «yo no me quiero meter con nadie, pero ¿dónde está UPyD?, ¿dónde estará Ciudadanos?, ¿qué ocurrirá con Podemos?, nosotros, no. Nosotros tenemos vocación de permanencia y de gobierno, porque somos gente seria».

«Alternativa al despropósito»

También, ha puesto en valor que el PP que es «un partido unido» para continuar poniendo en valor sus siglas: «Muy prestigiadas», porque el PP: «Goza de una magnífica salud y es percibido por una mayoría de españoles como la única alternativa seria frente a tanto despropósito como estamos viviendo».

Ya sobre las próximas elecciones municipales y autonómicas, Rajoy ha defendido que es «una excelente oportunidad para opinar sobre lo que está pasando en España» y, en este sentido, ha destacado que en los últimos tiempos se ha producido en España una «proliferación de partidos de toda suerte y de todas las ideologías posibles» y estos partidos «han dado lugar a que se hayan producido acuerdos de Gobierno en muchos lugares» y también «en el Gobierno de la Nación», donde «el espectáculo es poco edificante».

«Gobierno Frankenstein»

Para el ex presidente del Gobierno: «Buena parte de los problemas que estamos viviendo en estos momentos en España tienen su origen en los pactos electorales que ha hecho el Partido Socialista», que son los «conocidos como Gobiernos Frankenstein».

Y para que quedara claro a qué se refería cuando hablaba de «Gobierno Frankenstein» ha explicado que hace dos siglos, una escritora escribió una novela sobre un científico que «creó un monstruo de forma humana, mezclando carnes con diversos artilugios y los trozos de diversos cadáveres robados. El monstruo, al que le llamó el engendro, se le fue de las manos. Y aquello acabó muy mal». Para añadir que: «Esto es lo que pasa en muchos ayuntamientos de muchas comunidades autónomas y sobre todo en el Gobierno de España».

«Sin ánimo de molestar -ha continuado- el máximo responsable de todo eso es el Partido Socialista que, a nivel nacional, ha pactado con lo mejor de cada casa. Están todos los que ustedes conocen y alguno más que no conocen».

«Decisiones absurdas»

Rajoy ha explicado que esos Gobiernos Frankenstein llevaron a que se tomaran «todo tipo de decisiones absurdas», entre las que ha enumerado: «Prisiones al Gobierno vasco, algo que no había ocurrido nunca en la democracia, presos de ETA con el trato más condescendiente que puede haber en los regímenes penitenciarios, puesta en tela de juicio de todo lo que se hizo en España en la Transición, donde hubo una reconciliación muy bien hecha».

Aquí, «se discute la Constitución, se critica la Transición, volvemos a hablar del pasado, se monta los espectáculos que están en la mente de todos. Y todo, desde el Gobierno de la Nación. Han preferido mirar al pasado en lugar de al futuro, como en 1978».

También, ha criticado que el Gobierno se haya dedicado a «aprobar leyes que llevan al resultado de que los violadores ven reducidas sus penas o salen directamente a la calle. Y, todavía, no se ponen de acuerdo para modificar esa ley, porque ahora se han dado cuenta de que han metido la pata y siguen siendo incapaces de ponerse de acuerdo en nada»

Mazón y Barcala

También, ha pedido el voto para Luis Barcala y Carlos Mazón. El candidato a la Alcaldía de Alicante ha defendido que «en el PP caben todos los desencantados del PSOE y los partidos populistas» y les ha pedido que se sumen a la «sensatez, a la política predecible, fiable y de adultos, que representa el Partido Popular».

Por su parte, Carlos Mazón ha recordado también el «ninguneo de Pedro Sánchez y el silencio de Ximo Puig» en materia de Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas que han llevado a esta provincia a ser la peor financiada del Estado español durante dos años seguidos. Mazón ha situado al PP como el partido que será el gran transformador de la ciudad y de la provincia de Alicante y ha recordado que en la legislatura que está a punto de acabar Luis Barcala y él han tenido que hacer todo solos, porque ni Sánchez ni Ximo Puig les han ayudado.