Horóscopo del 28 de febrero 2023 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 28 de febrero de 2023. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Una invitación por parte de tus amigos o personas conocidas las la cual debes aprovechar ya que será la pauta para conocer a gente nueva que te permita ampliar tu red de contactos. Hay cosas que quedaron atrás desde hace algún tiempo y que ya no vale la pena retomar, en este punto de tu vida trata de disfrutar el aquí y el ahora.

TAURO

En lo que respecta a la salud es importante que no dejes de lado ese estilo saludable que has adoptado desde hace algunos meses, esto además de hacerte sentir bien físicamente, también aumenta tu autoestima y tu amor propio. Una experiencia muy grata te llegará estos días pues alimentará tu espíritu aventurero y de tener nuevas experiencias.

GÉMINIS

Hay cosas que debes ver con una mirada más inocente pues a veces se te olvida tener tanto en ciertas situaciones que amerita que seas más empático. Recuerda que hay veces en que uno debe mostrarse vulnerable y expresar todos esos sentimientos que se llevan dentro, no siempre debes dejar que te invadan los miedos e inseguridades.

CÁNCER

Una persona de tus círculos más cercanos se acercará a ti este día pues necesitará de un consejo y de tu ayuda para poder salir adelante de una situación complicada. Procrastinar es algo que debes dejar de hacer en estos días pues has estado retrasando muchas tareas que debes sacar adelante, lo único que haces es acumular pendientes.

LEO

una persona muy cercana a ti y con la cual no has tenido contacto desde hace ya algún tiempo te contactará para tener un plan, acepta esta salida pues te ayudará a ponerte al corriente con esta persona y sobre todo mantener mayor contacto de ahora en adelante. En lo que respecta al amor debes reavivar la llama con tu pareja pues las cosas entre ustedes están distantes.

VIRGO

Aunque te cueste un poco de trabajo expresar tus sentimientos este día deberás dejarte llevar y expresar todo lo que tienes adentro; trata de ahora en adelante no desvalidar lo que sientes. Aunque no lo parezca en el trabajo las cosas van muy bien pues has estado dando tu mayor esfuerzo el cual verás rendir frutos a partir de este día.

LIBRA

En el trabajo podrías enfrentarte algunas situaciones que en primera instancia pueden parecer de riesgo, sin embargo, los astros te recomiendan que te armes de valor y dejes el temor a un lado para dar un paso muy grande en tu vida el cual te dará la pauta y así tener mayor crecimiento y oportunidad de sobresalir en el ambiente laboral.

ESCORPIO

Hay veces en las que tiendes a centrarte mucho en tus actividades profesionales ya sea en la escuela y el trabajo, aunque son tu prioridad sabes que debes darte un tiempo para pasarlo al lado de tus seres queridos pues los has dejado abandonado desde hace algunos días; esto también se aplica para la pareja y los amigos.

SAGITARIO

El amor es algo que debes procurar esta semana pues has estado dejando de lado a tu pareja y las cosas entre ustedes se están enfriando un poco; que la prioridad de estos días sean la persona con la que estás compartiendo tu vida actualmente. Aprender de los errores te brindará algunas herramientas que te servirán para ponerlas en práctica en el tema profesional.

CAPRICORNIO

Has estado sintiendo una falta de energía y esto se puede deber a que necesitas vitaminas que te aporten nutrientes que te hagan sentir bien; recuerda que debes preferir alimentos orgánicos antes de aquellos procesados. Tomar conciencia de tus actos es algo en lo que estarás pensando en estos días, no pases por alto estos pensamientos.

ACUARIO

Debes pensar muy bien las cosas que te convienen, pues desde hace algunos días estás tentado a tomar una decisión la cual podría significar el camino incorrecto; analiza las posibles consecuencias de lo que llegues a decidir. Es importante que siempre hables con las verdaderas intenciones, pues muchas veces no son las mismas que las del resto de personas con las que te vinculas.

PISCIS

En el trabajo se presentan algunos retos que hoy pueden resultar un poco difíciles, esto pondrá a prueba tu capacidad para resolver algunas situaciones, pero también será una señal de buscar una nueva oportunidad laboral en la cual puedas tener crecimiento profesional. Recuerda darte tiempo para sanar aquellas heridas que tienes abiertas.