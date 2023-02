imaginé una vejez tranquila, pero veo el país en pedazos

1541434

En las calles de Caracas se sigue escuchando el clamor de los trabajadores de la salud, educación, pensionados y jubilados que desde hace dos meses decidieron movilizarse nuevamente y permanecer en protesta hasta que el gobierno de Nicolas Maduro escuche sus exigencias de tener un sueldo justo y mejores condiciones laborales en un país que «se cae a pedazos».

Son cientos de trabajadores con la misma exigencia de contar con un salario mensual que les permita cubrir sus gastos de alimentos, medicinas, servicios, ropa y recreación, pero cada uno tiene una realidad distinta en su hogar que para algunos es más llevadera, mientras que a otros se les hace más difícil o casi imposible ser sostén de hogar.

Observatorio de conflictividad: 42 protestas diarias en enero, la mayoría por derechos laborales

Jaimina Álvarez dedicó 30 años de su vida a trabajar como enfermera del Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño en Caracas. Aunque imaginó que iba a tener una vejez tranquila y una jubilación digna, ahora tiene más preocupaciones y solo ve cómo el país se destruye a pedazos, según expresó en una movilización que se realizó este lunes 27 de febrero, desde Plaza Venezuela hasta la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta, en el centro de la capital venezolana.

Comentó que en su hogar hay personas de la tercera edad que no pueden trabajar y, por lo tanto, ella se ve en la obligación de salir y rebuscarse con trabajos particulares que le permitan reunir el dinero para cubrir los gastos básicos del hogar. Por lo general, en su casa consumen arepas, sopas y lentejas, pero no se alimentan adecuadamente.

Álvarez dijo que gran parte de sus familiares cercanos decidieron emigrar hacia distintos países y son quienes ayudan económicamente a los que quedaron en Venezuela. En muchas ocasiones ha pensado en salir de su tierra natal e irse junto a sus hijos, pero la esperanza la mantiene de pie en su país reclamando los derechos que le corresponden.

De manos atadas

Una realidad parecida a la de la señora Álvarez enfrenta Marisol Pérez, obrera desde hace 13 años en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Con un hijo con discapacidad y la responsabilidad de garantizar sus medicamentos, aseguró que se siente de manos atadas al no tener un sueldo adecuado para cubrir todos los gastos de alimentos y medicinas que requiere.

Indicó que debe realizar trabajos independientes para reunir ingresos suficientes y, por lo menos, responder por la salud de su hijo. Tiene otros tres hijos, pero decidieron abandonar sus estudios e irse a otras naciones en busca de calidad de vida, pues ella no podía costearle estudios en el país.

«Es muy triste y fuerte vivir así. No es fácil estar lejos de los hijos de uno, pero la situación del país nos obligó a estar así. Me mantengo en protesta por el hambre y la salud, no tenemos otra opción», afirmó Marisol Pérez.

Paro nacional para exigir respuestas

A solo una semana de cumplirse dos meses desde que los gremios del país decidieron comenzar su agenda de calle el pasado 9 de enero de 2023, siendo el sector educación uno de los más presentes en las movilizaciones, los trabajadores universitarios anunciaron un paro nacional de 48 horas a partir de este martes, 28 de febrero, con la intención de recibir respuestas por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Los trabajadores universitarios indicaron que el paro anunciado es parte del proceso de radicalización de las movilizaciones que realizan. También dijeron que están preparando un paro general si no reciben solución a la crisis que viven.

¿Qué dijo Maduro de los sueldos y los contratos colectivos?

José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), dijo que la paralización de 48 horas es provocada por el Gobierno que somete a los venezolanos al hambre y al sufrimiento. Afirmó que luego de dos meses la única respuesta del Estado es que no le importa las penurias de los trabajadores.

Rechazó que el gobierno de Nicolás Maduro juegue al desgaste y la fragmentación, pero afirmó que el coraje sigue intacto, al igual que la dignidad de los trabajadores para seguir reclamando los derechos. Por lo tanto, consideró que deben mantenerse en la calle en todo el territorio nacional.

Mairen Dona LópezGran Caracas

