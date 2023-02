La arepa venezolana entre los mejores sándwiches del mundo

La reina pepiada se ubicó el puesto número 42 del ranking, mientras que la Andina se impuso en el puesto 10. Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

La guía gastronómica Taste Atlas publicó el lunes 27 de febrero la lista de los 100 mejores sándwiches del mundo, en los que la arepa venezolana se posicionó en dos de los primeros 50 lugares del ranking.

En el puesto número 10 destaca la arepa andina, que se prepara con harina de trigo; mientras la reina pepiada -que se prepara con harina de maíz y está rellena de aguacate, pollo y mayonesa- se ubica en la posición 42.

La arepa andina se puede consumir sola o rellena con queso y vegetales como tomates. Se recomienda acompañar una arepa andina sencilla con una taza de café caliente”, detalla la publicación.



El puesto número uno del listado está liderado por el tómbik que es un sándwich proveniente de Turquía y está elaborado con un pan plano de cobertura crujiente y suave al interior. Su relleno es de carne desmenuzada, tomates, cebolla, lechuga y salsas.

Sin embargo, la comida latinoamericana ocupó varios lugares del ranking y alguno de los plato que destacaron fueron: La butifarra peruana, el sánguche de milanesa de Uruguay, el choripán y el sándwich de lomo argentino.

El Taste Atlas es una guía turística de comida, creada en 2018 por el periodista Matija Babic, de Croacia, en el que publica información y recomendaciones de los platos que él y el equipo de trabajo consideran mejores del mundo, según los lugares que ha conocido.

Reconocimiento mundial de la arepa venezolana

La arepa ha sido reconocida mundialmente en diferentes rankings y revistas culinarias. Debido a la migración, muchos venezolanos han decidido abrir sus propios negocios de comida criolla, en donde el plato principal es la arepa en sus diferentes presentaciones

En enero de 2023 una fotografía de las arepas del restaurante Mono, en Hong Kong, se ubicó como la mejor publicación de la cuenta de Instagram de la Guía Michelín 2022.

El post corresponde a un reconocimiento del chef venezolano Ricardo Caheton, cuyo restaurante obtuvo su primera estrella Michelin.

Este sería el primer cocinero venezolano y dueño de un restaurante que obtiene este galardón en la historia del país.

¿Cuál es el mejor sándwich que has probado? Uno de los platos nacionales de Venezuela, la arepa. Suele ser rellena de jamón y queso, o reina pepiada, una mezcla de aguacate y ensalada de pollo con limón, lima y cilantro”, se puede leer en la publicación de @michelinguide.



En 2020 este emprendimiento fue elegido en el puesto número 94 de la guía The Best Chefs Awards. Un año más tarde Mono fue el local número 44 en la guía The World’s 50 Best, que analiza los mejores restaurantes del continente asiático.

