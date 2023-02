México | Grupo de Rescate Aéreo auxilia a persona accidentada en Nevado de Toluca

Un turista originario de Irapuato, Guanajuato resultó lesionado luego de caer y rodar aproximadamente 15 metros al descender por la cara posterior del “Pico del Águila” en el volcán “Xinantécatl”.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando mediante una llamada al número nacional de emergencias 9-1-1, personal de la Secretaría de Seguridad Estatal, del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) tuvo conocimiento del accidente en el Nevado de Toluca, en el reporte una mujer refirió que estaba acompañada por cinco personas y al descender del volcán uno de los miembros cayó, golpeándose en la cabeza.

La ciudadana explicó que el lesionado, un hombre de 24 años de edad, se encontraba consciente, pero con hemorragia en la cabeza, además añadió que ella se movió del lugar, ya que en el sitio no contaba con señal telefónica; con los datos aportados, operadores del C5 avisaron a efectivos de Alta Montaña y Agreste para su atención.

De manera inmediata, policías Estatales establecieron contacto con la paseante, quien proporcionó coordenadas aproximadas del sitio del accidente; enseguida, la célula de rescate se movilizó al lugar señalado en la cara norte del “Pico del Águila”.

Al arribar observaron a un grupo de personas, mismas que dijeron ser amigos y familia de la víctima.

Tras una primera valoración, los oficiales detectaron que tenía una herida de aproximadamente siete centímetros de largo en el temporal izquierdo, además de dolor en antebrazo, rodilla y tobillo izquierdo y dificultad para mover el cuello.

Por lo que atendiendo los métodos para preservar la vida, los efectivos estatales colocaron un collarín y contuvieron la hemorragia con presión directa y vendaje de capelina.

Guillermo Espinosa / @Guiesga

AGM

The post Grupo de Rescate Aéreo auxilia a persona accidentada en Nevado de Toluca appeared first on Capital México.

Por: Capital México

Autor: Guillermo Espinosa

Fecha de publicación: 2023-02-28 02:08:19

Fuente