México | Nissan retira más de 800K SUV; el defecto clave puede apagar el motor

DETROIT (AP) — Nissan está retirando del mercado más de 809,000 SUV pequeños en los EE. UU. y Canadá porque un problema clave puede hacer que se apague el encendido mientras se conducen.

El retiro cubre ciertos Rogues de los años modelo 2014 a 2020, así como Rogue Sports de 2017 a 2022.

Nissan dice que los SUV tienen llaves plegables tipo navaja que pueden no permanecer completamente abiertas. Si se conduce con la llave parcialmente plegada, el conductor podría tocar el control remoto y apagar el motor sin darse cuenta.

Esto puede provocar la pérdida de potencia del motor y de los frenos de potencia, y es posible que las bolsas de aire no se inflen en caso de choque.

La compañía dice que no tiene conocimiento de ningún accidente o lesión causada por el problema.

Nissan aún no ha encontrado una solución. Los propietarios serán notificados en marzo con una carta provisional diciéndoles que no adjunten nada más al llavero. Luego recibirán otra carta diciéndoles que lleven sus SUV a reparar. El fabricante de automóviles dice que los propietarios con llaves que no permanecen en la posición abierta deben comunicarse con sus distribuidores.

KJ