Selena Gómez le deja “el pelero” a sus seguidores

Después de que el pasado jueves 23 de febrero se conoció que la cantante Selena Gómez volvió a convertirse en la mujer más seguida en Instagram, al quitarle el puesto y el récord a la socialité Kylie Jenner, la artista decidió alejarse nuevamente de las rede sociales.

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la estadounidense expresó lo agradecida que se siente por las personas que forman parte de su vida, en los que incluyó a sus fieles seguidores.

“Estoy muy feliz. Me siento bendecida porque tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo y no podría estar más feliz. Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy”, expresó.

Luego de esto, Selena Gómez compartió con sus fanáticos que se alejará de las plataformas digitales por un breve tiempo, mientras tanto continuará en la protagonización de la serie Only murders in the Building, la cual dirige y produce.

“Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales porque todo esto es un poco de locura. Tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que… ¡pero los quiero mucho! Los veré más temprano que tarde, sólo voy a tomarme un descanso de todo”, afirmó la intérprete de Lose You To Love Me antes de cerrar su cuenta de TikTok.

Cabe destacar, que desde que Gómez reapareció en el mundo del espectáculo, se ha convertido en el foco de las críticas por parte de los internautas. Tal como le sucedió hace unas semanas debido a su aumento de peso.

Selena Gomez announces she’s taking a break from social media:



“I’m gonna be taking a second from social media cause this is a little silly and I’m 30, I’m too old for this.” pic.twitter.com/LxWbSpxThj — Pop Base (@PopBase) February 23, 2023

Ronda