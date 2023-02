Viva Air suspende operaciones: caos y desesperación de pasajeros varados en aeropuertos de Perú y Colombia

Desde horas de la madrugada, decenas de pasajeros que habían comprado sus vuelos en la aerolínea Viva Air llegaron hasta el aeropuerto Jorge Chávez, en Perú, para abordar su vuelo. Sin embargo, ingrata fue la sorpresa que se llevaron al conocer que la empresa aérea canceló sus operaciones.

Viva Air cancela vuelos y afecta a más de 300 pasajeros peruanos varados en Lima y Cusco

Numerosas personas denunciaron que los bajaron del avión sin darles explicación alguna y escoltados por policía. “Vayan a Migraciones”, les habrían dicho personal de la aerolínea.

Pese a que esta problemática se evidenció desde el lunes último, cuando los pasajeros a través de las redes sociales denunciaron que la aerolínea no estaba funcionando, este martes más usuarios se hicieron presente en dichas instalaciones para recibir alguna respuesta por parte de la empresa.

Lo que más los ha indignado, es que en los caunter de Viva Air no hay ningún personal que pueda brindar alguna información y pese a llamar a los números de la aerolínea no obtienen respuestas.

“Yo he llegado en la madrugada, estoy aquí desde temprano y me doy con la sorpresa de que Viva Air ya no opera. Yo hace dos meses compré mi boleto, no es justo que nos hagan esto. No hay ni un personal en el caunter, no hay nadie que nos diga qué hace o si van a reprogramar el vuelo, si van a devolver el dinero, hay un silencio total y eso indigna”, expresó una de las pasajeras a RPP Noticias.

Además, la usuaria mencionó que ella y otro grupo de pasajeros se dirigieron hasta las oficinas de Indecopi que están en el aeropuerto Jorge Chávez, pero aseguró que pese a los reclamos, la entidad del Estado no supo qué responder y no les pudo ayudar con este inconveniente.

Solicitan vuelo humanitario para que peruanos regresen de Colombia

A través de un informe de radio Exitosa, se conoció que una pasajera envió una carta a las autoridades peruanas solicitando el apoyo de un vuelo humanitario para que cerca de 100 peruanos puedan retornar a su país natal tras la cancelación de operaciones de la aerolínea Viva Air.

En la misiva, se expresa el malestar de los pasajeros, pero sobre todo la preocupación, pues son un gran número de peruanos que no cuentan con el apoyo económico para permanecer en el país colombiano.

¿Por qué canceló sus operaciones Viva Air?

La aerolínea emitió un comunicado el último lunes 27 de febrero, explicando los motivo de las cancelaciones de sus operaciones tanto en Perú como en otros países. El comunicado expresa que:

El día de hoy (27 de febrero) la Aeronáutica Civil de Colombia emitió comunicación reconociendo los intereses de varios terceros sobre el pedido urgente de Viva para permitir su integración con un grupo de aerolíneas más fuerte y grande. Esta decisión, sin precedentes por parte de la entidad, dará como resultado nuevos retrasos en la toma de una decisión, por lo que Viva se ve obligada a anunciar, lamentablemente, la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato. Mientras las operaciones estén suspendidas, Viva trabajará para preservar su capacidad de reiniciar las operaciones en una fecha futura, suponiendo que la Aeronáutica Civil de Colombia apruebe de inmediato la alianza pendiente

En otro punto de este comunicado, expresan que “Agradecemos el apoyo que nuestros viajeros, aliados, colaboradores, proveedores, medios de comunicación han mostrado a Viva. Lamentablemente, estamos en este punto debido a los repetidos retrasos de la Aeronáutica Civil colombiana y su incapacidad para reconocer que lo que es mejor para Viva, también es lo mejor para todos los viajeros. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora y de las decisiones que hemos tomado para poner a Viva y a sus viajeros en el centro de todo lo que hacemos. Mantenemos la esperanza de que la Aeronáutica Civil de Colombia tome medidas inmediatas para garantizar que Viva siga pintando los cielos de amarillo”.

Otros países perjudicados tras cancelación de operaciones de Viva Air

La aerolínea colombiana ‘low cost’ Viva Air suspendió sus operaciones el 27 de febrero, dejando varados a cientos de pasajeros en diversos países.

Viva Air: Peruanos varados en Colombia piden a la embajada vuelos humanitarios para retornar al país

A través de una carta escrita a puño y letra un grupo de 100 pasajeros piden a la embajada de Perú en Colombia que se les apoye brindando un vuelo humanitario para que puedan regresar al país tras la cancelación de operaciones de Viva Air.

“Viva se ve obligada a anunciar, lamentablemente, la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato”, se lee en un mensaje publicado en el sitio web de la aerolínea, donde ya no están disponibles los vuelos a sus destinos en Colombia, Argentina, Brasil y Perú.

El aeropuerto José María Cordova de Rionegro (noroeste), base de operaciones de Viva Air, anunció en Twitter la cancelación de seis vuelos de Viva Air programados, entre ellos rutas a Buenos Aires y São Paulo.

Con un 15% del mercado en Colombia y una filial en Perú, Viva Air se acogió a comienzos de mes a un proceso de insolvencia bajo la ley colombiana.