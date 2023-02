WhatsApp: qué teléfonos se quedarán sin la aplicación a partir del 1 de marzo

Con la finalidad de que la app siempre esté a la vanguardia y cubra la mayor parte de las necesidades de sus usuarios, WhatsApp está en constante renovación, lo cual la hace la herramienta de comunicación número uno y más usada en el mundo.

Pero es por estas actualizaciones que WhatsApp deja de funcionar adecuadamente en muchos dispositivos debido a las adecuaciones que se realizan en las características técnicas para poder estar siempre a la vanguardia. Así que los usuarios con teléfonos antiguos, si quieren seguir usando la app, necesitan estar atentos a dichos cambios para que no se queden sin acceso, lo que lleva en la mayoría de veces a tener que cambiar de dispositivo.

Recientemente, salió a la luz la lista de celulares que no tendrán acceso o en las que no se podrán instalar las actualizaciones de WhatsApp a partir de 1 de marzo; esto quiere decir que aunque podrán acceder a ella, corren el riesgo de no contar con el respaldo de seguridad y tampoco con las novedades.

Lo ideal es que los usuarios de estos teléfonos hagan una copia de seguridad de sus chats para no perder la información que tienen en ellos mientras cambian de celular o encuentran otra plataforma para poder mantenerse en comunicación con sus contactos.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de marzo

Samsung

* Samsung Galaxy Core

* Samsung Galaxy Trend Lite

* Samsung Galaxy Ace 2

* Samsung Galaxy S3 mini

* Samsung Galaxy Trend II

* Samsung Galaxy X cover 2

LG

*LG Optimus L3 II Dual

* LG Optimus L5 II

* LG Optimus F5

* LG Optimus L3 II

* LG Optimus L7II

* LG Optimus L5 Dual

* LG Optimus L7 Dual

* LG Optimus F3

* LG Optimus F3Q

* LG Optimus L2 II

* LG Optimus L4 II

* LG Optimus F6

* LG Enact

* LG Lucid 2

* LG Optimus F7

IPhone

*iPhone 6S

* iPhone SE

* iPhone 6S Plus

Huawei

* Huawei Ascend Mate

* Huawei Ascend G740

* Huawei Ascend D2

Otras marcas

* Sony Xperia M

* Lenovo A820

* ZTE V956 – UMI X2

* ZTE Grand S Flex

* ZTE Grand Memo

* Faea F1THL W8

* Wiko Cink Five

* Winko Darknight

* Archos 53 Platinum

A nivel general, cualquier celular que tenga una versión inferior a iOS 12 y Android 4.1 no contará con el soporte de la aplicación de Meta y en caso de tener un dispositivo con sistema operativo KaiOS, este debe tener la versión 2.5.0 o más nueva, donde se incluye el JioPhone y JioPhone 2.

