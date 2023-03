90% de los venezolanos sienten preocupación por la crisis

1542324

La Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentó este miércoles, 1 de marzo, los resultados del estudio Psicodata Venezuela en el cual se evidenció que 90% de la población consultada siente preocupación ante la situación nacional, mientras que a 73% le entristece pensar en el futuro de la nación.

En la investigación también se evidenció que 81% de la población no confía en la mayoría de las personas. Los resultados se asocian a las tendencias de aceptar prácticas autoritarias por parte del Gobierno y con baja calidad de capital social. Además, para 6 de cada 10 personas (64%), la principal fuente de estrés son los problemas económicos.

La población no está clara en la identificación y expresión de sus propias emociones. De los encuestados, 54% declaró dificultad en expresar lo que siente acerca de otras personas, a 51% le cuesta encontrar palabras para definir sus sentimientos, 48% se siente confuso con las emociones que siente y 45% reconoció tener sentimientos que le cuesta identificar.

En el estudio se evidencia que 48% de los encuestados está de manera constante confuso con las emociones que siente, mientras que a 45% les cuesta identificar las emociones que siente y 51% no encuentra las palabras exactas para describir sus sentimientos #1mar – vía @DonaMairen pic.twitter.com/xgXbKwz6eZ — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 1, 2023

El estudio, que es único en su tipo, se realizó en todo el territorio nacional entre diciembre de 2022 y enero de 2023, a partir de entrevistas a una muestra representativa de 1.500 adultos que participaron en la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de todos los estratos sociodemográficos.

Mujeres y adultos mayores son más vulnerables

A través de las 14 dimensiones psicosociales de los venezolanos que fueron abordadas en la investigación, se reflejó que la situación psicosocial de la población venezolana es contradictoria y compleja, siendo las mujeres, jóvenes de 18 a 24 años y adultos mayores los más vulnerables psicológicamente.

Las mujeres presentan mayor malestar físico y psicológico. De ellas, 45,7% considera que su ánimo se ha deteriorado y 38% que su salud ha desmejorado. También se encontró que esta población vulnerable tiene mayor dificultad en identificación y expresión emocional, así como una tendencia a autoevaluarse ligeramente más bajo que otros grupos en habilidades cognitivas.

En el caso de las personas mayores de 65 años se encontró que tienen más dificultades para expresar lo que sienten acerca de otras personas, mientras que 45,6% reportó dificultad para comprender y 42% para expresarse de forma escrita. Además, se perciben con menor sentido de control personal, por lo que tienen escasos juicios sobre su prioridad, disciplina y responsabilidad personal.

Con respecto a los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, el estudio reflejó que presentan mayor nivel de inadecuación social y, por lo tanto, presentan un mayor deterioro en la capacidad para procesar información proveniente del entorno y responder adecuadamente a ella.

#AHORA | En el estudio Psicodata Venezuela, 40% de los encuestados afirmó que tiene problemas para atender y concentrarse, 35% reporta que le está costando mucho comprender información escrita y 31% que tiene problemas para expresarse de forma escrita #1mar – vía @DonaMairen pic.twitter.com/orw4qoxbhI — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 1, 2023

Otro grupo vulnerable es el de las personas sin nivel educativo y con primaria incompleta, quienes expresaron tener un menor bienestar subjetivo. Además, 1 de cada 2 encuestados tiene problemas para atender y concentrarse, así como para expresar sus emociones e identificarse. Además, 43,6% reportó que el malestar psicológico limita sus capacidades y 46% afirmó que sobrevivir implica adaptarse a lo que hay.

Malestar físico y psicológico

El duelo asociado a la muerte o el éxodo masivo de venezolanos también está afectando la estabilidad emocional y personal de quienes se quedan. Según la encuesta, 7 de cada 10 personas perdieron a un ser querido en los últimos dos años, de los cuales un tercio (34%) manifestó no haberse recuperado para retomar la cotidianidad.

Por su parte, 75% indicó que en los últimos dos años ha experimentado la falta de familiares y amigos cercanos debido a la migración. De este grupo, 34% afirmó que le ha costado retomar su cotidianidad después de experimentar esta ausencia y 29% mencionó que su salud se ha deteriorado. Esta característica es más frecuente en mayores de 65 años y en las mujeres.

En el caso del malestar físico y psicológico, el nivel de vulnerabilidad es medio. Casi un tercio (28%) de los encuestados indicó que siempre o casi siempre su capacidad de logro está limitada por no sentirse bien físicamente. Asimismo, 35% sugirió que no vale la pena seguir luchando porque «son siempre los vivos los que ganan», mientras 49% ha conseguido poco progreso en el logro de sus metas personales y 46% agregó que no vale la pena planificar porque las cosas son cuestión de suerte.

El estudio Psicodata Venezuela evidencia que las mujeres, personas con menor nivel educativo y los mayores de 55 años presentan mayor malestar psicólogo y físico. 28% de la población asegura que siempre o casi siempre ve limitada su capacidad de logro por no sentirse bien pic.twitter.com/ABUrS8xBTO — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 1, 2023

En ese sentido, los investigadores que participaron en el estudio de Psicodata Venezuela consideraron que es necesario «generar antídotos de orden psicológico», desde el ámbito de las políticas públicas y de la organización social e institucional, a través de los cuales se puedan conformar fortalezas de defensa contra la vulnerabilidad psicosocial y sus consecuencias psicológicas en la población.

