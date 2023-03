EEUU | Cuba convoca a encargado de Negocios de Embajada de EE.UU. por asilo a piloto

Cuba convocó este martes en la Cancillería al encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU., Benjamin Ziff, para «trasladar» la «enérgica protesta» de la isla tras la decisión de un juez de otorgar asilo político al piloto que salió de la isla en octubre pasado en una avioneta de fumigación.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, le expresó, en la sede de Exteriores, el malestar del Gobierno cubano al máximo representante de la legación estadounidense, a falta del nombramiento de un embajador.

De acuerdo con la nota, Cuba había solicitado a EE.UU. «en cuatro notas verbales» la devolución del piloto, quien hasta el pasado jueves se encontraba detenido en una instalación en Florida de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

«En esas notas, como en esta ocasión, se reitera que los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y los Estados Unidos», continuó la nota de la Cancillería insular.

El piloto Rubén Martínez, de 29 años, quien llegó al sur de Florida en una avioneta antigua de fabricación rusa Antonov An-2 que pertenecía a la estatal Empresa Nacional de Servicios Aéreos (ENSA), justificó su petición de asilo bajo la figura de «miedo creíble», al alegar que, si regresaba a la isla, «su vida» correría «peligro».

La Cancillería de la isla censuró la decisión del Gobierno de EE.UU. -el otorgamiento del asilo fue de un juez- y «de su sistema judicial, que los convierte, en la práctica, en cómplices y estimuladores de la piratería y el secuestro aéreo, delitos que, de tolerarse y protegerse, podrían estimular actos ilícitos similares con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países».

En ese sentido, en su cuenta de Twitter, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, agregó que el asilo a Martínez «viola la legislación nacional cubana, el Derecho Internacional y compromiso suscrito por gobierno de EEUU».

#Cuba strongly protests US decision to grant asylum to perpetrator of the hijacking of a Cuban civil aircraft, which is an air piracy act that violates Cuba’s national legislation, International Law and commitment signed by US government. https://t.co/ivE4tnshGG

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 1, 2023