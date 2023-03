EEUU | la covid fue causada probablemente por un fallo en laboratorio de Wuhan

El director de la policía federal estadounidense, Christopher Wray, cree que la pandemia originada por el virus del covid-19 fue causada «probablemente» por una fuga en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, origen de la enfermedad.

“El FBI ha mantenido durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia probablemente se deban a un posible incidente en un laboratorio en Wuhan”, dijo Wray a la cadena estadounidense Fox News en una entrevista este martes.

«Solo haré la observación de que el gobierno chino, me parece, ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar y ofuscar el trabajo que se hace aquí, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que nuestro gobierno de EE.UU. y socios extranjeros cercanos están haciendo. Y eso es desafortunado para todos», agregó el responsable de seguridad.

#FBI Director Wray confirmed that the Bureau has assessed that the origins of the COVID-19 pandemic likely originated from a lab incident in Wuhan, China. pic.twitter.com/LcBVNU7vmO

— FBI (@FBI) March 1, 2023