EEUU | Una periodista de origen colombiano es elegida concejal en Miami

La periodista colombo-estadounidense Sabina Covo jurará el sábado como comisionada del Distrito 2 de la ciudad de Miami, un puesto en el que hasta ahora no había habido una mujer latina y desde el cual trabajará para crear «viviendas accesibles», según dijo tras la victoria.

«Inclusión y trabajo» son las palabras clave para Covo, de 43 años, que ganó las elecciones celebradas el lunes para escoger al comisionado del Distrito 2 de Miami, un puesto vacante desde que en diciembre pasado renunció Ken Russel.

Russel renunció a la comisión, formado por cinco comisionados, antes del final de su mandato de cuatro años para aspirar a ser candidato a un puesto en el Congreso de EEUU por el Partido Demócrata, pero no salió elegido en las primarias.

La periodista de origen colombiano, que contó con el respaldo de figuras del Partido Demócrata en su campaña, como Russel, la exsenadora estatal Annette Taddeo, de origen colombiano, y la alcaldesa de Miami-Dade, Danille Levine Cava, se impuso a otros doce candidatos con un 29,8 % de los votos, siete puntos más que el siguiente mas votado.

Safer neighborhoods, better parks, and responsible development. Change for Miami is on the ballot on February 27th. I hope to have your support! #CovoForMiami #Miami pic.twitter.com/1NjMDXpzSO

— Sabina Covo (@SabinaCovo) February 21, 2023