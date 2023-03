España | Michael B. Jordan cuenta cuál será su siguiente proyecto como director después de ‘Creed III’

Creed, el spin-off de la franquicia Rocky supuso un soplo de aire fresco muy necesario para que la audiencia se reenganchara al universo creado hace más de treinta años por Sylvester Stallone. Esta vez, la historia se centraba en el hijo bastardo de Apollo Creed, Adonis. En la cinta origen, este joven personaje quería demostrar que merecía llevar ese apellido, mientras que en la secuela estrenada en 2018, el joven campeón se enfrentaba a los demonios de su pasado, luchando contra el hijo de Ivan Drago. Ahora, Creed III tiene dos principales novedades. La ausencia de Sly por primera vez en la franquicia y que detrás de las cámaras, B. Jordan ha debutado como director. Pero, ¿es esta incursión en la realización algo casual o lo veremos en el futuro centrado en este nuevo puesto? Y de ser así… ¿cuál es el nuevo proyecto que querrá afrontar como director?

Michael B. Jordan habló con Collider en una entrevista reciente en la que se le preguntó cuál sería el nuevo género que le gustaría explorar como cineasta. Durante la promoción de Creed III, la dualidad de interpretar y dirigir esta historia ha sido uno de los temas que la prensa ha querido tratar en mayor medida con el intérprete de Black Panther. “Ya sabes, estoy jugando con un par de géneros que me gustan y me interesan. Todavía no estoy seguro de qué camino seguir, pero hay algunos”, explicaba Jordan. Además, el joven actor se sinceró sobre cómo había respondido la industria ante su estreno como director, algo que le pareció sorprendente y un tanto vergonzoso: “El teléfono sonó un par de veces, lo que es impactante, pero también, ya sabes, muy humillante. Supongo que el trabajo habla por sí mismo, así que eso es genial”.

Al igual que sus antecesoras, Creed III está recibiendo buenas críticas, demostrando que además de ser una estrella de la actuación, Michael B. Jordan tiene un buen futuro por delante como director. Entre lo más comentado de esta tercera parte, encontramos que la prensa especializada ha alabado la habilidad con la que Jordan ha roto los moldes, sin dejar de mantener intacto el corazón y la esencia de la franquicia. La cinta volverá a contar con Tessa Thompson y Phylicia Rashasd y supondrá el debut de en la saga de Jonathan Majors. Creed III se estrena en cines el próximo 3 de marzo.