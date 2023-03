Los estrenos para marzo de Netflix, Disney+, Amazon Prime y HBO Max

Las distintas plataformas de streaming presentan en su mayoría oferta en series, como la tercera temporada de The Mandalorian, la segunda parte de la cuarta temporada de Succesion y la cuarta temporada de You

Las plataformas de streaming continúan expandiendo su catálogo de contenidos, con más películas, series y documentales. Netflix, Disney+, Amazon Prime y HBO Max brindarán a sus usuarios contenidos nuevos y continuarán la trama de algunas de sus producciones en marzo.

Netflix estrenará la película Criminales en el mar, un filme en el que actúan Adam Sandler y Jennifer Aniston. Además, publicarán la segunda parte de la cuarta temporada de la serie You, una de sus producciones más vistas en la plataforma. También se podrá ver el documental Hasta el fondo: la historia de Pornhub.

A Disney+ llega la tercera temporada de la serie inspirada en el universo de Star Wars, The Mandalorian. Otras series presentarán su primera temporada, como El grito de las mariposas, Fleishman en apuros, Abuelo y exconvicto, Up Here y Parentesco. También se estrenará la cinta El estrangulador de Boston y Amazonas: territorio límite.

Amazon Prime, por su parte, publicará las películas Bebé jefazo y Smile. Al igual que Disney+, tendrán mayores novedades con las series al estrenar la primera temporada de Todos quieren a Daisy Jones, Luden, Enjambre, Class of ‘07, Sin huellas y la segunda temporada de DOM.

A HBO Max llegan películas infantiles como Hotel Transilvania 1, 2 y 3, así como las películas House Party y Blade 1, 2 y 3. Estrenarán las series Motel Valkirias, Rain Dogs y las continuaciones de Riverdale, en su quinta temporada, y Succesion, en su cuarta temporada.

La lista de los estrenos de marzo de Netflix, Disney+, Amazon Prime y HBO Max:

Netflix

Películas

1° de marzo

–Esta noche duermes conmigo

3 de marzo

–Eres tú

8 de marzo

–Muy lejos de aquí

10 de marzo

–¿Encontró lo que buscaba?

–Luther: cae la noche

16 de marzo

–Ya era hora

17 de marzo

–El rey de las sombras

–La elefanta del mago

–Ruido mental

23 de marzo

–Johnny

24 de marzo

–El vuelo de los ladrones

31 de marzo

–Criminales a la vista

–Boksoon debe morir

Series

2 de marzo

–El condado de Masameer

–Sexo/Vida (segunda temporada)

–¡Menuda encerrona! Misterioso asesinato en Sicilia

4 de marzo

–Shin, abogado de divorcios

9 de marzo

–You (segunda parte, cuarta temporada)

10 de marzo

–Rana Naidu

–La gloria (segunda temporada)

16 de marzo

–Sombra y hueso (segunda temporada)

17 de marzo

–Hasta el cielo: La serie

–Agente Elvis

–Sinfonía en azul

22 de marzo

–El Reino vacío (segunda temporada)

–Ciudad invisible (segunda temporada)

23 de marzo

–El agente nocturno

29 de marzo

–Vida saludable a tope

–Invisible

30 de marzo

–Inestable

–Kimi ni Todoke: Llegando a ti

31 de marzo

–El asesino mediático

Documentales

1° de marzo

–Juega sucio

2 de marzo

–El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal

3 de marzo

–En el nombre de Dios: Sagrada traición

–Next in Fashion (segunda temporada)

8 de marzo

–MH370: El avión que desapareció

10 de marzo

–Supervivencia en equipo

14 de marzo

–Con ayuda de Ariyoshi

15 de marzo

–Hasta el fondo: La historia de Pornhub

–La ley de la selva

17 de marzo

–Dance 100

22 de marzo

–Waco: El apocalipsis texano

24 de marzo

–Love Is Blind (cuarta temporada)

30 de marzo

–Big Mäck: Gánsteres y oro

Disney+

Películas

15 de marzo

–Amazonas: territorio límite

17 de marzo

–El estrangulador de Boston

Series

1° de marzo

–The Mandalorian (segunda temporada)

–Colegio Abbot (segunda temporada)

8 de marzo

–El grito de las mariposas

10 de marzo

–Abuelo y exconvicto

15 de marzo

–Fleishman en apuros

24 de marzo

–Up Here

29 de marzo

–Parentesco

Amazon Prime

Películas

1° de marzo

–Una estafa celestial

3 de marzo

–Sayen

10 de marzo

–A todo tren. Destino Asturias

17 de marzo

–Bebé jefazo.

–Negocios de familia

22 de marzo

–Smile

24 de marzo

–Adicción perfecta

Series

1° de marzo

–La última noche en el karaoke

3 de marzo

–Todos quieren a Daisy Jones

–Luden

10 de marzo

–Escándalo, relato de una obsesión

17 de marzo

–Enjambre

–DOM

–Class of ’07

–Sin huellas

31 de marzo

–El Poder

HBO Max

Películas

3 de marzo

–House Party

–A Waltons Thanksgiving

–Blade

–Blade II

–Blade Trinity

–La cocina del infierno

–Frequency

–La llegada

–Poseidón

4 de marzo

–Hotel Transilvania

–Hotel Transilvania 2

–Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Series

1° de marzo

–Motel Valkirias

7 de marzo

–Rain Dogs

–Perry Mason (segunda temporada)

10 de marzo

–Riverdale (quinta temporada)

16 de marzo

–Superman & Lois (tercera temporada)

18 de marzo

–Snowfall (sexta temporada)

27 de marzo

–Succession (cuarta temporada)

Documentales

3 de marzo

–FBOY Island España

24 de marzo

–Acoustic Home (segunda temporada)

