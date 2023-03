PJ formalizará candidatura de Capriles el #10Mar

El vicepresidente de asuntos políticos de Primero Justicia, Tomás Guanipa, informó que a través de la junta directiva instalada el lunes pasado, se acordó que la formalización de la candidatura del ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski a la elección primaria de la oposición, se realice «a más tardar el 10 de marzo o antes».

Tras la consulta que se llevó a cabo en todo el país el pasado 25 de febrero y en la que participaron dirigentes como Carlos Ocariz y Juan Pablo Guanipa, el vicepresidente de asuntos políticos de PJ, Tomás Guanipa, expresó, que este sería el tercer proceso interno en el que además de definir al candidato que podría enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales en 2024, se eligió a las autoridades también a miembros de la junta directiva de la organización.

Guanipa considera que esa consulta a los equipos municipales y regionales sobre el abanderado de PJ les ahorro tiempo en una discusión «que tal vez nos hubiese dilatado en el terreno que debemos ganar para lograr un triunfo».

Con respecto a la inhabilitación política de Henrique Capriles, el vicepresidente de PJ defendió el resultado de la elección, «la dirigencia fue quién decidió al candidato (Henrique Capriles) que obtuvo un apoyo muy contundente. Cerca del 80% de los estados decidieron votar por él».

El político piensa hay que «agilizar los pasos que queden pendiente para formalizar la candidatura Henrique Capriles en las primarias», y que esto ya está en manos del Comité Político Nacional de PJ que son más de 200 delegados en todo el país.

Por último, Guanipa aclaró que no existen polémicas internas dentro del partido, «la verdad es que las molestias no sé dónde puedan estar. Puede haber alguien que esté o no de acuerdo, pero hay un gran consenso en el partido», dijo al comentar que 31 de los 35 miembros de la directiva reconoció la decisión, incluyendo a Carlos Ocariz.

Con información de Globovisión